Szczyt formatu normandzkiego bez przełomu. Chodzi o sytuację w Donbasie

W cieniu historycznego szczytu w Singapurze, w Berlinie spotkali się szefowie resortów spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Rozmawiali o sprawie uregulowania sytuacji w Donbasie. Niemieckie media doceniają fakt ponownego rozpoczęcia rozmów, chociaż przyznają, że w dalszym ciągu jest daleko do porozumienia.

Heiko Maas podczas krótkiej konferencji prasowej wyraził zadowolenie z tego, że doszło do spotkania.



– Mieszkańcy Ukrainy pytają, kiedy nareszcie będziemy mieli pokój. Nie mogę im dać konkretnej, zadowalającej odpowiedzi. Dlatego bardzo dobrze, że spotykamy się i rozmawiamy, jak ten pokój osiągnąć – powiedział szef niemieckiej dyplomacji.



W kwestii wysłania misji pokojowej ONZ do Donbasu także nie osiągnięto porozumienia. – W zasadzie wszyscy są zgodni, że taka misja jest potrzebna, ale daleko jest do porozumienia jak taka misja miałaby wyglądać – przyznał Maas.

Wieczorne rozmowy w Berlinie trwały ponad cztery godziny. Niemieckie media uznały za sukces już to, że rozmowy szefów dyplomacji w formacie tak zwanego „Formatu Normandzkiego” zostały wznowione.