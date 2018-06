IPN przekazał stronie ukraińskiej raport z badań w Hruszowicach

Instytut Pamięci Narodowej przekazał stronie ukraińskiej raport z badań na cmentarzu w Hruszowicach. Dokument, który przedstawia wyniki prac IPN w miejscu zdemontowanego pomnika UPA, trafił m.in. do ukraińskiej komisji międzyresortowej ds. upamiętnień i Ministerstwa Kultury Ukrainy.

Raport składa się ze sprawozdania z prac archeologicznych dotyczącego odnalezionych szczątków ludzkich i leżących przy nich przedmiotach oraz opinii medyczno-sądowej z oględzin miejsca i szczątków.



– Uważam, że dopiero na podstawie raportu, a nie medialnych doniesień, będzie można dyskutować z ustaleniami specjalistów IPN, którzy, co warto podkreślić, mają bardzo duże doświadczenie w pracach poszukiwawczych i ekshumacyjnych – podkreśliła mec. Anna Szeląg z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.



Badaniami w Hruszowicach kierował wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk. Wcześniej prowadził on podobne prace na Kwaterze na Łączce na warszawskich Powązkach. Zidentyfikowano tam szczątki wielu Żołnierzy Niezłomnych, w tym „Nila”, „Zapory” czy „Łupaszki”.



Prace przeprowadzone przez specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej na cmentarzu w Hruszowicach na Podkarpaciu nie potwierdziły, by na badanym terenie znajdowały się zbiorowe lub pojedyncze groby członków Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Odnaleziono natomiast „cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci”, których nie ekshumowano.



Obecni przy pracach przedstawiciele Ukrainy oświadczyli, że w tym miejscu spoczywa co najmniej trzech członków UPA.



Zdaniem wicepremiera Ukrainy Pawła Rozenki badania należy kontynuować w celu ustalenia, do kogo należą szczątki, które IPN odkrył na cmentarzu w Hruszowicach. Rozenko stwierdził wręcz, że skoro w miejscu dawnego pomnika odnaleziono szczątki ludzkie, to monument należy odbudować.



Mec. Szeląg odnosząc się do tych wypowiedzi przypomniała, że wiceprezes Szwagrzyk proponował obecnym podczas badań Ukraińcom zabezpieczenie materiału kostnego ze szczątków. Strona ukraińska nie była tym zainteresowana.



W Hruszowicach obecny był m.in. szef ukraińskiej komisji międzyresortowej ds. upamiętnień Światosław Szeremeta.

Zgodnie z prawem obecność wyłącznie szczątków upowców mogłaby uzasadniać utrzymanie poświęconego im pomnika.



Okazały monument został nielegalnie postawiony na cmentarzu w 1994 r. przez Ukraińców, którym pomagał nieżyjący już mieszkaniec wsi, były członek UPA. Gotowe elementy przywieziono ze Lwowa.



Upamiętnienie formacji współodpowiedzialnej za ludobójstwo wołyńskie odbierano jako prowokację, ale Ukraińcy powoływali się właśnie na rzekome pochówki upowców.



W 2017 r. wójt gminy Stubno stwierdził, że nielegalne upamiętnienie na cmentarzu w Hruszowicach narusza co najmniej 11 przepisów i wydał decyzję o demontażu budowli. Gdy decyzję wójta wykonali w czynie społecznym działacze Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, oburzenie wyraziła strona ukraińska.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W celu ustalenia stanu faktycznego Instytut Pamięci Narodowej podjął decyzję o przeprowadzeniu badań na miejscu.