Nie kupują biletów. Ich dług przekracza 22 mln zł

Dług jeżdżących środkami transportu publicznego bez ważnego biletu przekracza 22 mln zł – wynika z danych BIG InfoMonitor. Najwięcej nieuczciwych pasażerów mieszka na Mazowszu, a wśród gapowiczów najwięcej jest mężczyzn.

W Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor na koniec maja zarejestrowano ponad 31,5 tys. gapowiczów. Najwięcej nieuczciwych pasażerów to mieszkańcy województwa mazowieckiego – 7,6 tys., Śląska - 4,7 tys. i Wielkopolski – 4 tys. osób.



W tych regionach według BIG najwyższe są też kwoty zaległości. Natomiast najmniej dłużników pochodzi z województw: łódzkiego, opolskiego i podlaskiego.



Najwyższe średnie zadłużenie na osobę zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim – 1,1 tys. zł. Na drugiej pozycji znalazło się Pomorze ze średnią 911 zł na osobę, a na trzeciej – zachodniopomorskie (694 zł).



Jazda na gapę i unikanie płacenia kar za to zdarza się przede wszystkim osobom między 35 a 44 rokiem życia. „Profil statystycznego gapowicza to właśnie 35-44 latek, koniecznie mężczyzna, bo panów jest wśród gapowiczów ponad 80 proc.” – wyliczono.



Najwyższe średnie zaległości na osobę przypadają jednak na 18-24 latków i 25-34 latków, wynoszą odpowiednio 733 zł i 736 zł.

Według Sławomira Grzelczaka, prezesa BIG InfoMonitor, osoby, które regularnie korzystają z komunikacji miejskiej jeżdżąc bez ważnego biletu, nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji takich działań. – Mogą bowiem być ukarani dwukrotnie, po pierwsze opłatą za brak biletu lub karty miejskiej, a po drugie wpisem do rejestru dłużników – zaznaczył.Podkreślił, że taki wpis może nieprzyjemnie zaskoczyć. Z powodu obecności w rejestrze można bowiem nie otrzymać kredytu w banku, pożyczki w firmie pożyczkowej, usłyszeć odmowę rozłożenia opłaty za zakupy na raty, nie podpisać umowy na telefon, internet czy telewizję.Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.