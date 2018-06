Trump i Kim „zapewnią gwarancje bezpieczeństwa”. Pełna treść oświadczenia

Dokument podpisany przez Donalda Trumpa i Kim Dzong Una wieńczy historyczne spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Singapurze. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza zaprosić Kim Dzong Una do Białego Domu. Stwierdził, że łączy go z przywódcą KRLD „szczególna więź”, a od tej pory relacje Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych będą całkowicie odmienne. Pytany o proces denuklearyzacji Korei Północnej oświadczył, że rozpocznie się on niezwłocznie.

Deklaracja



„Wspólne Oświadczenie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda J. Trumpa i Przewodniczącego Kim Dzong Una z Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej po Szczycie w Singapurze.



Prezydent Trump i Przewodniczący Kim Dzong Un przeprowadzili wszechstronną, dogłębną i szczerą wymianę opinii w sprawach związanych z ustanowieniem nowych relacji między USA i KRLD oraz zbudowaniem trwałego i silnego ładu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.



Prezydent Trump zobowiązał się do zapewnienia KRLD gwarancji bezpieczeństwa, a Przewodniczący Kim Dzong Un ponownie podkreślił swoje zdecydowane i twarde zobowiązanie do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



Przekonani, że ustanowienie nowych stosunków między USA a KRLD przyczyni się do pokoju i dobrobytu Półwyspu Koreańskiego i świata i uznając, że budowanie wzajemnego zaufania promuje denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego, prezydent Trump i przewodniczący Kim Dzong Un oświadczają, co następuje:

1. Stany Zjednoczone i KRLD zobowiązują się do ustanowienia nowych stosunków między USA a KRLD, zgodnie z pragnieniem narodów obu krajów dla pokoju i dobrobytu.



2. Stany Zjednoczone i KRLD połączą swoje wysiłki na rzecz zbudowania trwałego i stabilnego systemu pokojowego na Półwyspie Koreańskim.



3. Potwierdzając Deklarację z Panmundżom z dnia 27 kwietnia 2018 r., KRLD zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.



4. Stany Zjednoczone i KRLD zobowiązują się do wydobycia i natychmiastowego odesłania do kraju szczątków osób zaginionych w czasie wojny koreańskiej.

Po uznaniu, że szczyt USA-KRLD – pierwszy w historii – był przełomowym wydarzeniem o wielkim znaczeniu w przezwyciężaniu dziesięcioleci napięć i działań wojennych między oboma krajami oraz otwierania się na nową przyszłość, prezydent Trump i przewodniczący Kim Dzong Un zobowiązują się do pełnego i szybkiego wdrożenia postanowień we wspólnym oświadczeniu.



Stany Zjednoczone i KRLD zobowiązują się do przeprowadzenia dalszych negocjacji pod przewodnictwem amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo i odpowiedniego urzędnika wysokiego szczebla w KRLD, w najwcześniejszym możliwym terminie, w celu wdrożenia wyników szczytu USA-KRLD.



Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald J. Trump i przewodniczący Kim Dzong Un z Komisji Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej zobowiązali się współpracować na rzecz rozwoju nowych stosunków między USA a KRLD oraz promowania pokoju, dobrobytu, oraz bezpieczeństwa Półwyspu Koreańskiego i świata. 12 czerwca 2018 r.



Wyspa Sentosa



Singapur”

