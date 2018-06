Rusza kampania „Dobry start”. Kancelaria Premiera publikuje spot

Kancelaria Premiera opublikowała spot promujący program „Dobry start”. Występujący w materiale rodzicie opowiadają, jak istotnym wsparciem będzie dla nich 300 zł na każde dziecko.

– Wsparcie, które możemy otrzymać dla naszych dzieci na początek roku szkolnego, będzie dużą pomocą – mówi Magda, matka czworga dzieci.



– Nie będziemy musieli brać kredytu na to, by wyprawić nasze dziecko do szkoły – dodaje Piotr, inny z rodziców. – Chcemy, żeby każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia 18. roku życia otrzymywało 300 zł jako wyprawkę przed każdym rokiem szkolnym – kończy spot premier Morawiecki.



Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. W przypadku uczących się dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługiwać ma nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.



Szacuje się, że aż 4 mln 600 osób otrzyma świadczenia. Po raz pierwszy program obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/19.

