Zalewska: 300 zł dla uczniów nie zastępuje darmowych podręczników

– Proponujemy najróżniejsze rozwiązania, które trafiają do różnych grup. Nie ukrywamy i podnosimy to od momentu objęcia rządów, że naszym celem jest rodzina – zadeklarowała Anna Zalewska. Minister edukacji narodowej podkreśliła jednocześnie, że program „Dobry start”, czyli 300 zł wyprawki dla uczniów, nie jest świadczeniem zastępującym darmowe podręczniki w szkołach.

Programem „Dobry start” objętych będzie 4,6 mln uczniów. Na realizacje programu, łącznie z kosztami jego obsługi, przeznaczone zostanie 1,5 mld zł.



Świadczeniem z programu „Dobry start” zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.



Program „Dobry start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Wnioski o świadczenie z programu można będzie składać online od 1 lipca, natomiast nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później - 1 sierpnia. Ostateczny termin złożenia wniosku upłynie 30 listopada.



Minister edukacji narodowej zaznaczyła, że ważnym działaniem MEN w sprawie podniesienia nakładów na szkolnictwo było zamrożenie 7 miliardów złoty na edukacje. – To jest ponad 7 mld na 200 tys. uczniów. Samorząd nie może wydać ich na nic innego, tylko na edukację – dodała.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Jednocześnie zapowiedziała, że ministerstwo nie ma planu wycofywania się z nieodpłatności za podręczniki. Jak stwierdziła Zalewska są na to zabezpieczone środki, a ministerstwo wszystko dokładnie policzyło, stąd też brak obaw co do realizacji tego programu.Szefowa resortu edukacji odniosła się też do informacji, że 30 tysięcy nauczycieli miało stracić pracę w wyniku reformy edukacji. Stwierdziła, że nic takiego nie grozi a wręcz etatów będzie przybywać.– Chcemy wprowadzić do systemu, hamując efekt niżu demograficznego, pedagogów i psychologów, teraz mamy ich w co drugiej szkole. Będziemy potrzebować również doradców zawodowych, bo to nowy zawód, który pojawił się w systemie – zakończyła minister Anna Zalewska.