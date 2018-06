Ostatni sprawdzian przed mundialem. Dziś gramy z Litwą

Reprezentacja Polski w piłce nożnej podejmie we wtorek na Stadionie Narodowym Litwę. Będzie to ostatni mecz towarzyski przed mistrzostwami świata w Rosji. Transmisja w TVP1 od godz. 18. W środę biało-czerwoni wylatują do bazy w Soczi.

Trener Adam Nawałka przekonuje, że jego piłkarze będą w meczu z Litwą w lepszej dyspozycji niż podczas spotkania z Chile. Jego zdaniem jest ważne, by żaden z zawodników nie złapał kontuzji. Podkreśla jednak, że nie będzie Litwinów prosił o ulgowe traktowanie.



– Nigdy nie ma czegoś takiego, żeby prosić kogoś o to, by grał delikatnie i subtelnie. To jest piłka nożna, to jest sport i rywalizacja. Każdy walczy o swoje i na to trzeba być przygotowanym. Takie mecze są bardzo trudne, poziom emocji jest bardzo duży – tłumaczy selekcjoner.



Równocześnie ważą się losy ważnego obrońcy reprezentacji, Kamila Glika. We wtorek obrońca AS Monaco weźmie udział w testach funkcjonalnych przy obecności lekarza. Po testach ma zapaść ostateczna decyzja, czy będzie mógł polecieć do Rosji.



Kamil Glik doznał kontuzji barku podczas zgrupowania w Arłamowie. Pojawiały się głosy, że uraz może wykluczyć go z gry na mundialu. W poniedziałek w rozmowie z TVP Glik przekonywał jednak, że jest dobrej myśli.

źródło: IAR

– Sytuacja mocno się zmieniła, wygląda o wiele lepiej, mogę normalnie funkcjonować. Mam nadzieję, że już za kilka dni wejdę w pełny trening z drużyną i będę do dyspozycji trenera – przekonuje.Pierwszy mecz na mistrzostwach świata Polska rozegra 19 czerwca. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się z Senegalem.