Koncert „Scena Alternatywna” zakończył festiwal w Opolu

Daria Zawiałow, Jazz Band Młynarski-Masecki, Pink Freud znaleźli się wśród wykonawców, którzy w poniedziałek wieczorem wystąpili na koncercie „Scena Alternatywna”. Wydarzenie zakończyło 55. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.

Po raz drugi w historii festiwalu w opolskim amfiteatrze było można usłyszeć muzykę alternatywną w wykonaniu artystów zaproszonych przez TVP Kultura. Na koncercie wystąpili Apteka, Julia Marcell, Król, Kasia Lins, Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow, Jazz Band Młynarski-Masecki i Pink Freud. Imprezę finałową festiwalu prowadzili Agnieszka Szydłowska i Marek Horodniczy.



Zespół Pink Freud i Krzysztof Zalewski wykonali razem piosenkę „Centrala” poświęconą zmarłej niedawno legendzie muzyki alternatywnej Robertowi Brylewskiemu. Festiwal zakończył występ DJ-a i producenta, Macieja Sienkiewicza.



Jak co roku, podczas KFPP przyznane zostały nagrody w różnych kategoriach. W Konkursie Premier nagrodę im. Karola Musioła 55. KFPP zwyciężył zespół Tulia. Oprócz tzw. „Karolinki” otrzymały nagrodę specjalną ZAiKS-u i Nagrodę TVP S.A. W kategorii Debiuty Nagrodę im. Anny Jantar zdobył zespół Girls on Fire za „Siłę kobiet”.



Po raz pierwszy w historii festiwalu występy artystów przerwano na czas meczu piłkarskiego (Polska-Chile; 2:2), który widzowie zgromadzeni w amfiteatrze oglądali na telebimach.



Odbył się również konkurs na przebój, który będzie towarzyszył polskim piłkarzom podczas zbliżających się Mistrzostw Świata w Rosji. Chociaż zdaniem jury na miano hymnu polskich kibiców i reprezentacji Polski najbardziej zasługiwał „Smak zwycięstwa” Pectusa, to przeważyły głosy widowni, która wybrała „Polską drużynę” w wykonaniu zespołu Kombi.

źródło: PAP, TVP Info

W tegorocznej, 55. edycji KFPP wystąpili artyści młodego i starszego pokolenia. Na scenie pojawili się m.in. Stanisława Celińska, Krzysztof Krawczyk, Daria Zawiałow, Katarzyna Kowalska, Edyta Górniak i Margaret.Koncerty miały wysoką oglądalność w kanałach TVP. Jak wskazał prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski, koncert premier oglądało średnio 2,85 mln widzów (w piku 3,4 mln), koncert „Od Opola do Opola” miał średnio 3,3 mln widzów (w piku 3,7 mln), zaś koncert przebojów 100-lecia obejrzało prawie 2 mln widzów (w piku 2,73 mln).