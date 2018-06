Iran prosi Polskę o pomoc ws. porozumienia nuklearnego

Iran prosi Polskę o pomoc na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ambasador Iranu w Warszawie zaapelował do polskich władz, aby skłoniły Stany Zjednoczone do przestrzegania porozumienia nuklearnego.

W ramach podpisanej trzy lata temu umowy w zamian za zmniejszenie produkcji uranu świat miał zdjąć nałożone w ostatnich latach sankcje na Teheran.



Na początku maja amerykański prezydent Donald Trump ogłosił, że jednostronnie zrywa porozumienie, bo uznał, że nie zapobiega ono produkcji broni atomowej przez Iran. Trump zrobił to, mimo że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i amerykański Departament Stanu kilkakrotnie ogłaszały, że Iran wywiązuje się z umowy.



W czasie konferencji prasowej w Warszawie irański ambasador Ramin Mehman Parast przypomniał, że Polska jest od stycznia niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zaapelował do polskich władz o mediację.



Nie ufają USA



– Gdybyśmy byli przekonani, że bezpośrednie negocjacje z Amerykanami mają jakikolwiek sens, to byśmy je podjęli. Ale widzimy, że bez względu na to, co się ze Stanami Zjednoczonymi wynegocjuje, to nie można im ufać. Od Polski jako od niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ oczekujemy, że będzie skłaniać Stany Zjednoczone do przestrzegania i egzekwowania postanowień ONZ – powiedział dyplomata.



Irański ambasador podkreślał, że Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ma obowiązek stać na straży prawa międzynarodowego.



– Poparliśmy kandydaturę Polski jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa i pogratulowaliśmy polskim władzom wyboru. Oczekujemy, że Polska będzie stała na straży światowego porządku, który wyznacza Rada Bezpieczeństwa i sama ONZ. Chodzi o to, aby Polska nie stawała po stronie USA, które otwarcie łamią ten ład – dodał Parast.

źródło: IAR

Zerwanie porozumienia nuklearnego przez Stany Zjednoczone skrytykowała Unia Europejska i jej czołowe kraje: Wielka Brytania, Niemcy i Francja. Kraje Europy Zachodniej argumentowały, że dokument jest najlepszym z możliwych i że skutecznie powstrzymuje Iran od produkcji broni atomowej. Polskie władze także wyrażały zaniepokojenie zerwaniem przez Trumpa międzynarodowej umowy.Decyzję amerykańskiego prezydenta chwaliły jedynie Izrael oraz Arabia Saudyjska, dla których Iran jest śmiertelnym wrogiem. Sam prezydent Trump nie podał jak na razie dowodów na to, że podpisana w 2015 r. umowa jest nieskuteczna.