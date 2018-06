Kosmiczny mandat za przekroczenie prędkości o… 21 km/godz.

Aż 63 tys. euro wyniósł mandat dla fińskiego kierowcy, który na Wyspach Alandzkich przekroczył dozwoloną prędkość o 21 km/godz. Fotoradar złapał najbogatszego mieszkańca archipelagu Andersa Wikloefa.

Wikloef został zatrzymany na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/godz. Mandat został wystawiony dopiero dwa dni później z powodu skomplikowanych kryteriów finansowych.



– Radar wskazał, że mój samochód jechał 71 km/godz. – powiedział multimilioner lokalnemu dziennikowi „Alandstidningen”, którego zresztą jest właścicielem.



Mandaty za przekroczenie prędkości do 20 km/godz. wynoszą w Finlandii 70-155 euro. Kara za przekroczenie prędkości powyżej 20 km/godz. obliczana jest natomiast proporcjonalnie do dochodów kierowcy.



– W moim przypadku mandat wyliczono na 63 240 euro, ponieważ moje miesięczne dochody netto – jak przedstawił to policji urząd skarbowy – to 416 463 euro – wyjaśnił.



Wikloef został zatrzymany za przekroczenie prędkości również przed pięcioma laty. Wtedy zapłacił 95 tys. euro za jazdę z prędkością 77 km/godz. w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 50.

źródło: pap

– Można powiedzieć, że na biednego nie trafiło, ale wolałbym przeznaczyć te pieniądze na przedszkola, dom dziecka lub inne charytatywne cele, a tak idą do budżetu państwa, a później nie wiadomo gdzie – skomentował sprawę biznesmen.Dodał, że jakiś czas nie będzie jeździł samochodem, ponieważ ma sześć helikopterów, „a tych jeszcze nie łapią na radar”.Wyspy Alandzkie zamieszkane przez 29 tys. osób są szwedzkojęzycznym autonomicznym terytorium Finlandii z własnym parlamentem i policją.