Katastrofa śmigłowca wojskowego. Nie żyją dwie osoby

Dwie osoby – pilot i oficer – zginęły w katastrofie śmigłowca wojskowego Mi-17 w pobliżu bazy Kroumovo w Bułgarii. Oprócz nich na pokładzie była jeszcze jedna osoba – mechanik, który został ranny.

Maszyna spadła z wysokości około 50 metrów i stanął w płomieniach. Ministerstwo podało również, że przyczyna katastrofy na razie nie jest znana.



Śmigłowiec był używany głównie do gaszenia pożarów w trudnym terenie. Jest to druga w ciągu ostatniego roku katastrofa z udziałem śmigłowca wojskowego w Bułgarii.



Mi-17 to stara radziecka konstrukcja, choć wciąż są produkowane. Oblotu dokonano 9 lipca 1961 roku. Maszyny te wciąż pozostają na wyposażeniu wielu krajów.

