Pomnik św. Jana Pawła II w Ploërmel przeniesiono na teren prywatny

Pomnik św. Jana Pawła II w Ploërmel w Bretanii został przeniesiony na teren katolickiego gimnazjum. W ten sposób miasto uniknęło konieczności usunięcia z pomnika wieńczącego go krzyża. Wyrok w tej sprawie wydała jesienią 2017 r. Rada Stanu, najwyższa instancja sądu administracyjnego Francji.

Rada Stanu dała merostwu dziewięciotysięcznego Ploërmel pół roku na dopilnowanie, żeby krzyż zniknął z pomnika. Orzeczenie to wzbudziło żywe reakcje i liczne protesty francuskich katolików i Polaków.



Na ten temat wypowiadała się m.in. ówczesna premier Beata Szydło, która wspominała o ewentualnym przeniesieniu rzeźby do Polski. W imieniu rządu Węgier podobną deklarację złożył szef tamtejszego MSZ, Péter Szijjártó.



Ostatecznie jednak władze Ploërmel w marcu uzgodniły z diecezją Vannes, że odstąpią jej pomnik papieża za kwotę 20 tys. euro. Koszty przeniesienia 30-tonowego pomnika o wysokości 7,5 metra, szacowane na ok. 100 tys. euro, wzięły na siebie władze diecezji, apelując do wiernych o datki na ten cel.



Pomnik przeniesiono dźwigiem o około 30 metrów i teraz znajduje się on na terenie prywatnym, należącym do gimnazjum katolickiego Sacre Coeur. Będzie go widać z przestrzeni publicznej, ale nie będzie stał już na gruncie miejskim.

źródło: pap

Spór o krzyż wieńczący pomnik papieża trwał od samego początku, kiedy ustawiono go w Ploermel. Pomnik autorstwa rosyjskiego rzeźbiarza gruzińskiego pochodzenia Zuraba Ceretelego stanął w bretońskim miasteczku w grudniu 2006 r., w 101. rocznicę uchwalenia ustawy z 9 grudnia 1905 r. wprowadzającej rygorystyczny rozdział państwa francuskiego od Kościoła.To właśnie na podstawie tego aktu, zabraniającego „stawiania lub umieszczania jakichkolwiek symboli religijnych na pomnikach lub w miejscach publicznych”, Rada Stanu nakazała usunięcie krzyża z pomnika św. Jana Pawła II.Bezpośrednią reakcją Stolicy Apostolskiej na ustawę z 9 grudnia 1905 r. była wydana przez ówczesnego papieża, św. Piusa X, encyklika „Vehementer nos”, zdecydowanie potępiająca laicki akt.