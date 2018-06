„Na miejscu Tuska zrobiłabym wszystko, by zakończyć spór, którego Polska nie wywołała”

– Zrobiłabym wszystko, żeby Polska była szanowana, traktowana jak wszystkie pozostałe kraje członkowskie i aby zakończyć ten spór, którego Polska nie wywołała – powiedziała w „Minęła 20” wicepremier Beata Szydło mówiąc co zrobiłaby na miejscu Donalda Tuska. Byłej premier zależy też na tym, by politycy opozycji przestali „na Polskę donosić” i uprawiać „krecią politykę” poza granicami kraju.

Wicepremier podkreśliła, że Polska jest w uprzywilejowanej pozycji w Unii z racji stanowiska, jakie piastuje Donald Tusk. Mówiła też, że próbuje sobie wyobrazić, co sama by zrobiła na jego miejscu.



– Zrobiłabym wszystko, żeby Polska była szanowana, traktowana, jak wszystkie pozostałe kraje członkowskie i aby zakończyć ten spór, którego Polska nie wywołała – powiedziała i dodała, że zrobiła by też wszystko, by politycy opozycji przestali „na Polskę donosić” i prowadzić „krecią politykę” poza granicami.



Szydło przypomniała sytuację, kiedy przyjechała jeszcze jako premier rządu do Strasburga na debatę o Polsce. Spotkała się wówczas ze wszystkimi europarlamentarzystami.



– Jedynym, który wówczas bardzo jasno i stanowczo powiedział, że nigdy nie zagłosuje przeciwko Polsce, był jeszcze wówczas europarlamentarzysta PO Jacek Saryusz-Wolski – wyjaśniła i dodała, że reszta opozycji milczała lub atakowała polski rząd.



– To jest niebywałe. Można powiedzieć, że dla przeciętnego zjadacza chleba niebywałe jest, że może Polak tak zachowywać się za granicą, występując przeciwko swojemu rządowi; polityk wiedzący doskonale, że w UE każdy broni swoich interesów – wyjaśniła.

– Czy to są wygórowane życzenia, że mówiliśmy, że nie chcemy aby polskie stocznie były zamykane, tylko chcemy aby były tak samo dotowane i ratowane, jak stocznie niemieckie? Że nie chcemy, aby polskie górnictwo było likwidowane tylko chcemy, aby polskie kopalnie były reformowane i się rozwijały? Chcemy, aby nasi rolnicy mieli takie same warunki jak francuscy – podkreślała Szydło w TVP Info.