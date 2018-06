Towarzystwo Dziennikarskie żąda od Brukseli „niezwłocznego skierowania” ustawy o SN do TSUE

„O niezwłoczne skierowanie ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz złożenie stosownego wniosku o zastosowanie środków tymczasowych” apelują do Brukseli dziennikarze związani z „Gazetą Wyborczą” i innymi mediami znanymi z krytyki obecnego rządu.

Towarzystwo Dziennikarskie to stowarzyszenie zrzeszające m.in. Seweryna Blumsztajna, Jacka Żakowskiego i Wojciecha Maziarskiego. Właśnie opublikowało ono list otwarty adresowany do przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Wzywa w nim do postawienia naszego kraju przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za reformę sądownictwa.



Autorzy pisma skierowanego do Jean-Claude’a Junckera i Fransa Timmermansa chcą także, by Komisja złożyła wniosek o „zastosowanie środków tymczasowych”.



„Artykuły 37 i 111 ustawy o Sądzie Najwyższym naruszają zasadę nieusuwalności sędziów, która jest zasadniczym elementem niezawisłości sędziów, a tym samym są niezgodne z art. 2 i art. 19 ust. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej” – argumentują. Nie wskazują jednak podstawy tego stwierdzenia.



Członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego stawiają również zarzut poddania Sądu Najwyższego kontroli partii rządzącej. „Tracimy ważnego strażnika naszej wolności” – skarżą się redaktorzy.

Media publiczne, w tym naszą redakcję, autorzy pisma określają mianem „propagandowej tuby Prawa i Sprawiedliwości”. Ich zdaniem partia ta ma zastraszać również redakcje prywatne, dla których „Sąd Najwyższy bywa ostatnią deską ratunku.” Również te zarzuty nie zostały poparte żadnymi przykładami.„Jesteśmy Europejczykami i przysługuje nam zagwarantowana w Traktatach Europejskich wolność słowa. Oczekujemy obrony ze strony instytucji, które przecież stworzone zostały by strzec europejskich wartości” – konkludują autorzy petycji.Apel poparła m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego, Róża Thun. Kilka dni wcześniej podobny apel sformułowały m.in. Fundacja Batorego, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Iustitia. Do wywierania podobnych nacisków na instytucje europejskie zachęcał polityków opozycji na łamach „Gazety Wyborczej” Jarosław Kurski.