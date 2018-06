Min. Błaszczak o stałych amerykańskich bazach w Polsce: Propozycja leży na stole

– Pani ambasador pewnie jest niepoinformowana o tym, co dzieje się w Waszyngtonie. Myślę, że z tego wynika takie nieporozumienie – stwierdził Mariusz Błaszczak. Mionister obrony zapewnił, że zabiegi o stałe bazy amerykańskie w Polce trwają. Ambasador przy NATO Kay Bailey Hutchison stwierdziła, że nie ma planów utworzenia stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, pytany w TVP Info o stałe bazy wojsk amerykańskich w Polsce, powiedział, że rozmowy wciąż trwają.



– Propozycja leży na stole – powiedział.



Błaszczak stwierdził, że zdziwiła go wypowiedź ambasador amerykańskiej przy NATO. – Myślę, że to nieporozumienie – stwierdził i dodał, że to jest proces.



Błaszczak pytany o polski plan na lipcowy szczyt NATO powiedział, że propozycje zostały wypracowane w ubiegłym tygodniu przez ministrów obrony narodowej.



– Dotyczą inicjatywy gotowości, aby były powiększone siły reagowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chodzi o program nazywany 4 razy 30 czyli aby w ciągu 30 dni po 30 oddziałów różnych rodzajów sił zbrojnych – marynarki wojennej, lotnictwa i wojsk lądowych było gotowych do reakcji w sytuacji zagrożenia – wyjaśnił.

Błaszczak wyjaśnił też, że po podpisaniu umowy na kupienie baterii Patriot teraz przystępujemy do kolejnych negocjacji.– Mam na myśli w pierwszej kolejności okręty podwodne – mówił.– Stworzyliśmy podstawy prawne i finansowe do tego, żeby proces modernizacji sił zbrojnych postępował. To też jest rezultat tego, że została uspokojona sytuacja w relacjach między ministerstwem obrony narodowej a Pałacem Prezydenckim – powiedział i wyjaśnił, że prezydent przyjął wnioski o nominacje generalskie.