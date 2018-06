Obrabował odkurzacz samochodowy. Zasłaniał się dziecięcą skarbonką

Białostoccy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jest podejrzany o kradzież z włamaniem do odkurzacza na myjni samochodowej. Funkcjonariusze odzyskali skradzione pieniądze, a zatrzymany w sprawie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

Policjanci dostali informację, że ktoś próbuje włamać się do odkurzacza na jednej z myjni samochodowych. Patrol pojechał tam natychmiast z psem służbowym.



„Funkcjonariuszka” Jarma błyskawicznie podjęła trop i doprowadziła do sąsiedniej ulicy, na której mundurowi zauważyli mężczyznę wychodzącego z jednej z posesji.



Ten na widok policjantów najpierw przyspieszył kroku, a następnie zaczął uciekać. Jednak już po chwili mężczyzna wpadł w ręce mundurowych.



Policjanci znaleźli przy nim bilon, razem ponad 200 zł. Początkowo zatrzymany twierdził, że pieniądze pochodzą ze skarbonki jego dziecka. Po chwili jednak przyznał się, że włamał się do odkurzacza samochodowego, skąd ukradł kasetkę z bilonem.

źródło: Policja

Została ona odnaleziona przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania mężczyzny, w wyniku intensywnie podjętych czynności. Podejrzewany usłyszy zarzut, za który następnie odpowie przed sądem.