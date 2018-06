Kim Dzong Un spotka się we wtorek z Donaldem Trumpem w Singapurze

Historyczne spotkanie prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej nie byłoby możliwe bez wcześniejszego ocieplenia relacji Korei Południowej z państwem Kim Dzong Una w kwietniu tego roku. Konflikt między Koreami to w bardzo dużej mierze również konflikt amerykański. W końcu to Amerykanie jeszcze w 1943 r. współdecydowali o przywróceniu niepodległości jednemu państwu koreańskiemu, a siedem lat później walczyli na czele sił międzynarodowych, by powstrzymać zapędy Północy. Historia obydwu Korei ponad ostatnich 70 lat to również historia USA.