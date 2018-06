Nowe sankcje na rosyjskie firmy. Powód: cyberataki, wspieranie FSB

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na pięć rosyjskich firm i trzech szefów jednej z nich za udział w cyberatakach oraz wspieranie rosyjskich sił zbrojnych i służb wywiadowczych w innych wrogich działaniach. Aktywa tych podmiotów w USA zostały zamrożone; firmom amerykańskim nie wolno robić z nimi interesów.

Podkreślono, że sankcje zostały nałożone na mocy przepisów mających na celu karanie za próby włamywania się do systemów komputerowych w USA.



Ukarane sankcjami firmy to Digital Services i jej filie ERPScan i Embedi, a także instytut naukowo-badawczy Kwant oraz firma Divetechnoservice. Sankcjami obłożeni zostali także trzej szefowie Divetechnoservice - Aleksandr Tribun, Oleg Czyrikow i Władimir Kaganski.



Departament Skarbu podkreślił, że sankcje są odpowiedzią na cyberataki, w tym zeszłoroczny atak ransomware NotPetya i hakerskie włamania do sieci energetycznej USA i globalnej infrastruktury sieciowej.



Poinformowano, że firma Digital Security udziela wsparcia materialnego i technologicznego rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Wskazano też, że firma Divetechnoservice dostarcza rosyjskim agencjom rządowym różnego rodzaju sprzęt podwodny i systemy służące do nurkowania, w tym łódź podwodną.

źródło: pap

Zdaniem szefa resortu Stevena Mnuchina podmioty objęte sankcjami „wnoszą bezpośredni wkład w poprawę zdolności cybernetycznych i podwodnych Rosji, współpracując z FSB i dlatego zagrażają bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników”.