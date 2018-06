Rabiej: Nowoczesna nie ma już kłopotu, czyli Ryszarda Petru i jego ego

– Po trzech latach Nowoczesna jest dokładnie taka, jaka była trzy lata temu. Mamy te same priorytety, idee, w które ciągle warto wierzyć. Nie mamy natomiast kłopotu, jaki mieliśmy – to znaczy naszego założyciela Ryszarda Petru i jego ego – powiedział w programie „O co chodzi” Paweł Rabiej z Nowoczesnej. W ten sposób skomentował najnowszy sondaż, w którym jego partia wypadła poza parlament.