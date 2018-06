Rabiej: Nowoczesna nie ma już kłopotu, czyli Ryszarda Petru i jego ego

– Po trzech latach Nowoczesna jest dokładnie taka, jaka była trzy lata temu. Mamy te same priorytety, idee, w które ciągle warto wierzyć. Nie mamy natomiast kłopotu, jaki mieliśmy – to znaczy naszego założyciela Ryszarda Petru i jego ego – powiedział w programie „O co chodzi” Paweł Rabiej z Nowoczesnej. W ten sposób skomentował najnowszy sondaż, w którym jego partia wypadła poza parlament.

Takie wnioski wynikają najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Wiadomości” TVP1 a.



Paweł Rabiej, który był gościem TVP Info, przekonywał, że po trzech latach od założenia Nowoczesna się nie zmieniła.



– W tej chwili będziemy budowali swoją pozycję, przypominając o tych wartościach, z którymi wchodziliśmy – liberalna gospodarka, liberalne, tolerancyjne podejście do ludzi – wymieniał Rabiej.



– Trzeba jasno powiedzieć z perspektywy tych trzech lat, że nasz lider miał umiejętność założenia partii, która zyskała dobry wynik w wyborach parlamentarnych, ale już niekoniecznie miał, jak się okazało, umiejętność i zdolność do rozwinięcia tej partii, do utrzymania tego wyniku – zauważył polityk Nowoczesnej.

#wieszwiecej Polub nas