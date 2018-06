Polska czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca

Polska jest czwarta w UE pod względem wzrostu PKB na mieszkańca – wynika z danych Komisji Europejskiej, która porównała okresy poprzedzające dwie perspektywy unijne. Równolegle z propozycją kolejnego budżetu unijnego na lata 2021-27 KE przedstawiła analizy wskaźników branych pod uwagę przy alokacji środków unijnych. Jedna z nich dotyczy porównania PKB per capita trzyletnich okresów: 2007-09 i 2014-16.

Dane gospodarcze z pierwszego z tych okresów posłużyły do zaprojektowania obecnego budżetu unijnego, na lata 2014-20; dane z drugiego okresu, według wstępnej koncepcji KE, mają być wykorzystane przy kolejnym budżecie.



Jak wynika z danych Komisji, największy wzrost gospodarczy odnotowała w tym czasie Irlandia, której PKB per capita urósł o 31 pkt proc. Drugie miejsce przypadło Litwie (15 pkt proc.), a kolejne: Malcie (13 pkt proc.) i Polsce (12 pkt proc.).



W pierwszej dziesiątce znalazły się też: Rumunia (10 pkt proc.), Łotwa, Estonia i Słowacja (po 8 pkt proc.) Niemcy (7 pkt proc.) oraz Węgry (6 pkt proc.).



W tym samym czasie aż 11 państw odnotowało spadki produktu krajowego brutto na mieszkańca. Największa recesja dotyczy Grecji (-26 pkt proc.), Cypru (-24), Hiszpanii (-12), Włoch (-11), Finlandii (-10), Holandii (-9), Portugalii (- 5), Słowenii (-4), Chorwacji (-3), Szwecji (-3) i Francji (-2).

W ujęciu regionalnym najszybciej rozwijały się: irlandzki region obejmujący Dublin (50 pkt proc.), rumuński region, w granicach którego znajduje się Bukareszt (29 pkt proc.) i niemiecki Stuttgart, stolica i największe miasto kraju związkowego Badenia-Wirtembergia (27 pkt proc.).



Ze wzrostem PKB per capita na poziomie 19 pkt. proc. woj. mazowieckie jest pierwszym polskim regionem w zestawianiu KE. Daje to Mazowszu piątą lokatę wśród wszystkich regionów UE razem z Kolonią i Hamburgiem.



W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze dwa polskie województwa: dolnośląskie i wielkopolskie, w których wzrost gospodarczy wyniósł po 15 pkt proc.



W tym czasie największy spadek odnotował nie obejmujący Helsinek region Finlandia Południowa (-36 pkt proc.), grecki region Wyspy Egejskie Południowe (-35), graniczący z Niemcami holenderski region Groningen (-29) i portugalski archipelag na Oceanie Atlantyckim - region autonomiczny Madery (-29 proc.).



Wskaźnik PKB odgrywa zasadniczą rolę przy dystrybucji funduszów spójności. Waga tego czynnika wynosi 86 proc., natomiast w nadchodzącej perspektywie będzie to 81 proc.



Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej budżet polityki spójności w perspektywie 2021-27 ma być o ok. 10 proc. niższy od obecnego i wynosić 331 mld euro.

źródło: pap

Dla Polski zostanie przeznaczone 64,4 mld euro, co oznacza aż 23-procentowy spadek. Podobna skala cięć dotyczyć ma Węgier, Czech, Litwy, Estonii i Malty (po 24 proc.), zaś największy wzrost dotyczy Bułgarii, Rumunii, Grecji (po 8 proc.), Włoch (6 proc.) i Hiszpanii (5 proc.).Z powyższych liczb wynika, że ponad połowę różnicy między obecnym a przyszłym budżetem to różnica w kwocie przeznaczonej dla Polski.