Towarzyszył żołnierzom Andersa. Niezwykły obraz przejdzie konserwację

Obraz Matki Boskiej Tatiszczewskiej, towarzyszący żołnierzom armii gen. Władysława Andersa od opuszczenia Rosji po kampanię we Włoszech, będzie konserwowany przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzieło zostanie przebadane, a później konserwatorzy będą chcieli przywrócić mu pierwotny wygląd.

Obraz został namalowany w 1941 r. w Tatiszczewie (ZSRR) przez żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie kaprala Piotra Sawickiego. Jest kopią Matki Bożej Ostrobramskiej.



Przemierzył z Wojskiem Polskim drogę od Rosji przez Palestynę, Egipt do Włoch. Obecnie jest pod opieką Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.



W 1946 r. obraz został przemalowany podczas renowacji we Włoszech. Od tej pory nie był poddawany żadnym zabiegom.



„Wyzwaniem jest dla nas stan techniczny tego obrazu, ale marzy nam się i zrobimy wszystko, aby przywrócić stan pierwotny, czyli usunąć przemalowanie i pokazać obraz tak, jak wyglądał w 1941 r.” – powiedział główny konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie Janusz Czop.



Rodzina artysty udostępniła konserwatorom oryginalne szkice, rysunki i kalki używane podczas tworzenia obrazu.



Najpierw jednak dzieło zostanie poddane bezinwazyjnym badaniom w podczerwieni, ultrafiolecie, promieniowaniu rentgenowskim oraz pod mikroskopem. Konserwacji poddana zostanie także rzeźbiona rama, która według specjalistów zachowała się w lepszym stanie niż obraz. Prace potrwają rok.

Syn autora obrazu, fotografik Piotr Sawicki mówił, że po raz pierwszy zobaczył dzieło w Londynie w 2015 r. w polskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia na Willesden Green, gdzie mieszkał gen. Władysław Anders. Wcześniej widział obraz tylko na niewielkim zdjęciu.– Wrażenie było ogromne – wspominał. – Okazało się, że obraz jest w małej kaplicy, w której odbywają się wszystkie ważne dla Polonii uroczystości: urodziny, chrzty, pogrzeby – dodał.

Jak mówił Sawicki, w pierwotnej wersji obraz miał jeszcze koszulkę, która zaginęła. Nie wiadomo, z czego była ona wykonana.



Płótno podczas wędrówki Armii Polskiej na Wschodzie było wielokrotnie zwijane, stąd zniszczenia warstwy malarskiej.



– Ten obraz powstał przed przyjazdem generała Sikorskiego w grudniu 1941 r. Być może był gotowy już jesienią, przed 11 listopada, co było dla tych osób opuszczających sowiecką Rosję bardzo ważne, bo po raz pierwsi byli wolni i mieli możliwości walki o wolność swojego kraju. Ten obraz był wyrazem wdzięczności Matce Bożej i Opatrzności Bożej za to, że ci ludzie stamtąd wyszli. To jest relikwia – podkreślił Sawicki.



Dyrektor MNK Andrzej Betlej mówił, że muzeum nie tylko gromadzi i udostępnia dzieła sztuki, ale zajmuje się ratowaniem zabytków. – To obraz o wyjątkowym ładunku emocjonalnym. Towarzyszył ludziom od grudnia 1941 na całym szlaku bojowym II Korpusu. Dla tych ludzi, którzy razem z nim przeżyli wojnę, to swego rodzaju ikona. Muzeum chce i powinno zajmować się takimi obiektami – powiedział Betlej.



Zapowiedział, że po konserwacji obraz zostanie zaprezentowany widzom. Przypomniał, że w 2019 r. przypada 75. rocznica bitwy o Monte Cassino, gdzie obraz także był wraz z żołnierzami.



Prace są finansowane z funduszy MNK.