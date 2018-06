Kim Dzong Un zwiedza miasto przed spotkaniem z Donaldem Trumpem

Przywódca Korei Płn. Kim Dzong Un opuścił hotel i wraz z delegacją wyruszył na zwiedzanie Singapuru. We wtorek rano ma się spotkać w tym mieście z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przywódcy mają dyskutować o denuklearyzacji i pokoju.

Kim przybył do państwa-miasta w niedzielę po południu i jeszcze tego samego dnia spotkał się z singapurskim premierem Lee Hsien Loongiem. Prawdopodobnie cały poniedziałek przebywał w hotelu St. Regis, gdzie zatrzymała się północnokoreańska delegacja, i wyszedł z niego dopiero wieczorem.



Po godz. 21 czasu lokalnego (godz. 15 czasu polskiego) kolumna samochodów wyruszyła z hotelu i udała się w kierunku zatoki Marina w południowej części głównej wyspy Singapuru.



Pierwszym przystankiem są ogrody Gardens by the Bay – jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji republiki, znana z wysokich konstrukcji nazywanych superdrzewami.



Według singapurskiego dziennika „Straits Times” Kim odwiedzi również taras widokowy na szczycie kompleksu Marina Bay Sands lub pobliski pomnik-fontannę „morskiego lwa” (Merlion), który jest symbolem Singapuru.



Program wizyty Kima nie był napięty, ale podlegli mu urzędnicy od rana omawiali z delegacją amerykańską szczegóły wtorkowego szczytu.



Wieczorem sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który również jest w Singapurze, informował, że rozmowy jeszcze się toczą.



– Rozmowy trwają. W rzeczywistości postępują bardzo szybko i przewidujemy, że doprowadzą do logicznej konkluzji wcześniej, niż się spodziewaliśmy – powiedział Pompeo. Wydawał się jednocześnie studzić oczekiwania przed spotkaniem, mówiąc, że liczy na to, iż ustalenia przygotują warunki pod przyszłe owocne rozmowy.



Trump i Kim spotkają się we wtorek rano czasu lokalnego na wyspie Sentosa w południowej części Singapuru. Będzie to pierwsze spotkanie urzędującego prezydenta USA z przywódcą Korei Płn. w historii.

źródło: PAP, TVP Info

Wkrótce po przemówieniu Pompeo Biały Dom wydał oświadczenie, w którym napisano, że rozmowy USA i Korei Północnej posuwają się naprzód „szybciej niż oczekiwano”, a Trump opuści Singapur we wtorek wieczorem czasu lokalnego, wcześniej niż planowano. Źródła Agencji Reutera informowały wcześniej, że Kim planuje wyjazd z Singapuru we wtorek po południu czasu lokalnego.– USA żądają całkowitej, weryfikowalnej i nieodwracalnej denuklearyzacji Korei Północnej, a w zamian gotowe są udzielić reżimowi gwarancji bezpieczeństwa – powiedział Pompeo.