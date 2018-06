Imigranci z Afryki przeszli przez zieloną granicę. Zatrzymała ich straż

Trzech młodych obywateli Gwinei przeszło przez tzw. zieloną granicę z Ukrainy do Polski w rejonie Lubaczowa. Zatrzymali ich funkcjonariusze Straży Granicznej. Od początku 2018 r. SG zatrzymała na podkarpackim odcinku granicy z Ukrainą ponad 60 osób, które próbowały nielegalnie dostać się do Polski.

– Trzech młodych Afrykańczyków, którzy pieszo przekroczyli tzw. zieloną granicę z Ukrainy do Polski, zatrzymali funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Celem mężczyzn była Francja - podała rzeczniczka Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, mjr SG Elżbieta Pikor.



Mężczyźni w wieku od 25 do 27 lat to obywatele Gwinei. Zostali zatrzymani w okolicy Budomierza w powiecie Lubaczowskim.



– Cudzoziemcy wyjaśnili, że od początku roku przebywali na Ukrainie jako studenci kierunków ekonomicznych. Wspólnie zaplanowali nielegalne przekroczenie granicy, bowiem nie posiadali francuskiej wizy, a chcieli dotrzeć do znajomych we Francji – mówiła mjr Pikor.



Rzeczniczka dodała, że trwają czynności zmierzające do przekazania ich z powrotem na Ukrainę.

źródło: pap

Jak poinformowała mjr Pikor, że od początku roku strażnicy graniczni zatrzymali na podkarpackim odcinku tzw. zielonej granicy z Ukrainą ponad 60 cudzoziemców, którzy próbowali przedostać się na teren Polski i tym samym Unii Europejskiej.