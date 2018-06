Piramida w Rapie zostanie odrestaurowana. Jest przetarg

Mazurskie nadleśnictwo Czerwony Dwór ogłosiło przetarg na przeprowadzenie remontu i konserwacji zabytkowej piramidy w Rapie. Na ratowanie tej unikatowej budowli przeznaczono 1 mln zł z Funduszu Leśnego.

Piramida w Rapie jest uważana za jeden z najbardziej osobliwych zabytków na Mazurach. Wzniesiona pod koniec XVIII w., pełniła rolę kaplicy grobowej rodu von Fahrenheid. Budowla przez dekady ulegała stopniowemu niszczeniu i jest w złym stanie technicznym.



Przetarg na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich ogłosiło nadleśnictwo Czerwony Dwór, ponieważ piramida stoi na gruntach Skarbu Państwa i jest w zarządzie Lasów Państwowych. Wykonawcy mogą składać oferty do 22 czerwca.



Jak poinformował sekretarz nadleśnictwa Tomasz Łaskowski, zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ok. 1 mln zł na ratowanie i przywrócenie pierwotnego wyglądu zabytkowej budowli będzie pochodziło z Funduszu Leśnego.



Nadleśnictwo od trzech lat próbowało zdobyć pieniądze na przeprowadzenie takich prac, ale jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nie mogło skorzystać z programów UE.



Nie udało się również uzyskać dofinansowania w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ani wsparcia od lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych czy osób prywatnych.

Budowlę o masywnych ścianach z polnych kamieni i cegieł, zwieńczoną wysokim dachem w kształcie piramidy, wzniesiono prawdopodobnie w latach 1792–95 w lesie k. wsi Rapa, między Baniami Mazurskimi a Gołdapią. Według archeologa z muzeum w Węgorzewie dr. Jerzego Łapo, pierwotnie – podobnie jak analogiczne obiekty we francuskim Chambourcy i niemieckim Poczdamie – służyła do przechowywania lodu.Od początku XIX w. stała się kaplicą grobową wschodniopruskiego rodu von Fahrenheid, który miał w pobliżu swoją siedzibę.Nie jest jasne, dlaczego konstrukcję wzniesiono w kształcie piramidy. Badacze wiążą to z działalnością masońską inicjatora jej budowy – barona Johanna Friedricha Wilhelma (1747–1834), ponieważ taki kształt pojawiał się w symbolice wolnomularskiej. W grobowcu spoczywają szczątki co najmniej trzech pokoleń rodu von Fahrenheid, a także rodzin von Bujack i von Altenstadt.

Specyficzne warunki panujące w piramidzie przyczyniły się do naturalnej mumifikacji zwłok. Wnętrze zostało splądrowane na przełomie lat 1914–15 przez żołnierzy carskich, a ponownie w 1945 r. podczas przemarszów Armii Czerwonej. Po II wojnie światowej grobowiec ulegał stopniowej degradacji, w 1977 r. doszło do sprofanowania szczątków zmarłych.



Leśnicy od końca lat 80. próbowali uporządkować otoczenie i powstrzymać dalszą dewastację grobowca. Zamurowano wejście i wstawiono kraty w oknach. W latach 1990–2010 prowadzono prowizoryczne naprawy, mające uchronić budowlę przed zawaleniem.



Kompleksowe badania archeologiczno–architektoniczne piramidy przeprowadziła w 2015 r. ekspedycja z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy sprawdzili stan zachowania konstrukcji i sporządzili jej trójwymiarowe skanowanie. Zinwentaryzowano zawartość grobowca i wykonano badania antropologiczne znalezionych tam szczątków. Rok później odgruzowano posadzki, zabezpieczono ściany i grożący zarwaniem strop, oczyszczono kanały wentylacyjne budowli.



Piramida w Rapie jest uważana za jedną z najbardziej tajemniczych atrakcji turystycznych na Mazurach i zabytek unikatowy w skali kraju. Według historyków, inicjator jej budowy był spokrewniony z Danielem Gabrielem Fahrenheitem, wynalazcą termometru rtęciowego i skali temperatur używanych w części krajów anglosaskich.