Polak skazany za porwanie modelki we Włoszech

Sąd w Mediolanie skazał 30-letniego Polaka Łukasza H. na ponad 16 lat więzienia za uprowadzenie 20-letniej brytyjskiej modelki Chloe Ayling. Według obrony porwanie zostało upozorowane.

Według ustaleń śledczych mężczyzna zwabił kobietę ofertą sesji zdjęciowej. Została ona pojmana, odurzona, zapakowana do walizki i wywieziona w bagażniku samochodu do stojącego na pustkowiu domu koło Turynu.



Modelka była tam przetrzymywana przez tydzień. W tym czasie porywacz próbował zorganizować w internecie licytację, oferując modelkę jako seksualną niewolnicę.



Jako cenę wyjściową licytacji podano 300 tys.euro w bitcoinach, czyli taką samą, jak wysokość okupu, którego żądanie otrzymała rodzina i menedżer modelki.



Potem porywacz uwolnił Brytyjkę.

W trakcie procesu w Mediolanie Łukasz H. przedstawił swoją wersję wydarzeń. Według jego relacji Chloe Ayling była z nim w zmowie i zaakceptowała jego propozycję sfingowanego porwania, bo, jak twierdził, chciała zdobyć popularność.Dodał również, że oboje umówili się, iż podzielą się pieniędzmi z okupu.Jego słowa wywołały ostry sprzeciw prokuratora, który zażądał badania psychiatrycznego sądzonego. Jego wniosek oddalono.Adwokatka Polaka Katia Kolakowska w wystąpieniu przed sądem wniosła o jego uniewinnienie, podkreślając, że czyn, o który został oskarżony, nie miał miejsca. Obrończyni mówiła, że było to upozorowane porwanie dla zdobycia popularności. Modelka, dodała Kolakowska, „zawarła porozumienie” z Łukaszem H.– Wiele razy miała możliwość ucieczki, ale tego nie zrobiła – argumentowała obrończyni.Sąd w Mediolanie nie dał temu wiary i skazał Polaka na 16 lat i 9 miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny.

„Wszelkimi środkami”



Ponadto adwokatka oświadczyła, że modelkę do sfingowanego porwania mógł zainspirować film z 2017 r. „By any means” (Wszelkimi środkami), który wszedł na ekrany kilka tygodni wcześniej. Wyjaśniła, że napisał do niej reżyser tego filmu, przedstawiając takie właśnie przypuszczenia. Kolakowska wskazywała, że modelka jako jedyna osoba skorzystała na tym porwaniu, bo jej kariera się po nim rozwinęła.



Pełnomocnik Brytyjki Francesco Pesce odrzucił tę tezę i mówił przed sądem, że było to groźne zdarzenie, a oskarżonego opisał jako bardzo niebezpiecznego osobnika. Po ogłoszeniu wyroku powiedział, że jest on sprawiedliwy, biorąc pod uwagę tragedię, jaką przeżyła kobieta.