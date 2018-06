Włochy i Malta nie wpuściły setek migrantów z „Aquariusa”. Przyjmie ich Hiszpania

Hiszpania przyjmie 629 migrantów z pokładu „Aquariusa”, którym nie pozwoliły zejść na ląd Włochy i Malta; statek zawinie do portu w Walencji – poinformowały służby prasowe nowego hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Premier Włoch Giuseppe Conte określił tę decyzję wspaniałym gestem solidarności.

Wcześniej minister obrony Hiszpanii Margarita Robles zarzuciła władzom Unii Europejskiej niechęć do przyjmowania migrantów.



– Prawo międzynarodowe nakazuje chronić ludzkie życie. Zapis ten występuje w wielu dokumentach międzynarodowych, np. w Karcie Narodów Zjednoczonych – powiedziała Robles.



Wkrótce po jej wystąpieniu do władz Malty i Włoch zaapelowała Komisja Europejska, prosząc o zapewnienie opieki migrantom ze statku.



Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini w niedzielę rano nie wyraził na to zgody argumentując, że „Aquariusa” powinna przyjąć pobliska Malta. Rozmowy premierów obu krajów nie przyniosły rezultatu, podobnie jak apele Unii Europejskiej i Watykanu.



Po tym, jak z propozycją przyjęcia statku wystąpiła Hiszpania, premier Włoch Giuseppe Conte określił tę decyzję wspaniałym gestem solidarności.

Salvini stwierdził natomiast, że głośny protest w sprawie migrantów najwyraźniej popłaca i dodał, że wszystkie statki organizacji pozarządowych z migrantami będą traktowane tak jak „Aquarius”.



Na statku „Aquarius” należącym do organizacji pozarządowej SOS Mediterranee, na którym pływa personel z organizacji Lekarzy bez Granic, jest 629 migrantów uratowanych w czasie sześciu operacji na Morzu Śródziemnym.



Wśród nich jest 123 nieletnich, 11 dzieci i siedem kobiet w ciąży.



Hiszpania jest jednym z głównych kierunków napływu migrantów z Afryki do Europy. Większość z nich dostaje się na terytorium tego kraju, docierając przez Morze Śródziemne.

źródło: PAP, IAR

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) szacuje, że tylko w pierwszym kwartale tego roku przybyło w taki sposób do Hiszpanii 3345 nielegalnych migrantów, czyli o 38 proc. więcej w porównaniu do podobnego okresu w 2017 r.