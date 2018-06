Premier Kanady odpowiadał na pytania. Nagle odkleiła się brew

Niecodzienne wydarzenie zburzyło porządek konferencji prasowej Emmanuela Macrona i Justina Trudeau. Premierowi Kanady w trakcie wypowiedzi odkleiła się sztuczna brew.

Do sytuacji doszło w trakcie szczytu G7, kiedy Trudeau opowiadał o rozmowach z przywódcami innych państw.



Wideo z wypowiedzią premiera Kanady robi furorę w mediach społecznościowych, choć „Daily Mail” podaje, że incydent zdarzył się z winy oświetlenia lub ustawienia kamery.



Znany z lewicowo-liberalnych poglądów Trudeau jest premierem Kanady od listopada 2015 r. Kontrowersje budzą nie tylko głoszone przez niego postulaty polityczne, ale i zachowania.



Na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos przyjechał w różowych skarpetkach w żółte kaczki, a na spotkanie z premierem Irlandii założył skarpetki z motywami z Gwiezdnych Wojen.

One of #Trudeau 's fake eyebrows got so tired of being fake it decided to quit. #SundayMorning pic.twitter.com/y4cMohj1B3

To make the front page of a newspaper is groundbreaking for me. I’ve lived in the shadows for years feeling out of place...unwanted. I now can be free to Browz the world. #FreeTheBrow pic.twitter.com/H4ixKAa29x