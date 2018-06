Dwa radiowozy spłonęły przed komisariatem. Możliwe podpalenie

Dwa oznakowane radiowozy zaparkowane przed komisariatem spłonęły w nocy w Choceniu koło Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie). Biegły z zakresu pożarnictwa nie wydał jeszcze opinii, ale niewykluczone jest, że było to celowe podpalenie.

– Pożar, do którego doszło około godziny 2:00, mógł być wywołany umyślnie. Potwierdzi to biegły z zakresu pożarnictwa – powiedziała nadkomisarz Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku.



Do Chocenia wezwano straż pożarną. Udał się tam także prokurator. Trwa szacowanie strat. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że radiowozy marki Opel oraz Kia uległy częściowemu spaleniu.



Policja i specjaliści wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Jego świadków policja prosi o kontakt z włocławską komendą przy ulicy Okrężnej 25. Można przyjść osobiście albo zadzwonić na numer (54) 414 56 00 lub (54) 414 50 25.

#wieszwiecej Polub nas