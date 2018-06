Gwiazdy muzyki i futbolu na ceremonii otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej

Brytyjski piosenkarz Robbie Williams i legendarny brazylijski piłkarz Ronaldo wystąpią 14 czerwca na moskiewskich Łużnikach podczas ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Zawody zostaną rozegrane w 11 miastach Rosji.

„Występ przed 80-tysięczną widownią w Moskwie podczas ceremonii otwarcia mistrzostw i wieloma milionami telewidzów na całym świecie, to wszystko przekracza moje najśmielsze marzenia” – powiedział Williams cytowany na stronie Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej.



Organizatorzy ceremonii otwarcia, która poprzedzi pierwszy mecz turnieju Rosja – Arabia Saudyjska, zdecydowali, że muzyka będzie dominować w półgodzinnym programie.



Obok 44-letniego Williamsa wystąpi także rosyjska śpiewaczka operowa pochodzenia tatarskiego, młodsza od niego o 14 lat Aida Garifullina, która stała się sławna głównie dzięki rolom w słynnym Teatrze Maryjskim w St. Petersburgu. Aktualnie występuje w Operze Wiedeńskiej.



– Nikt nie wie, co zdarzy się w czasie zbliżających się czterech tygodni. Wszyscy są jednak pewni, że mistrzostwa na długo pozostaną w pamięci – powiedział 41-letni Ronaldo, który zakończył karierę w 2011 r., a w czasie ceremonii otwarcia zaprezentuje trofeum imprezy.

