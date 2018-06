„Człowiek niezłomny i wielki polski inteligent”. Bronisław Wildstein skończył 66 lat

Bronisław Wildstein, dziennikarz, publicysta, działacz podziemia PRL odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Orderem Orła Białego obchodzi w poniedziałek 66 urodziny.

– Szanowny panie redaktorze, ale przede wszystkim – mogę to z całą mocą powiedzieć – człowieku niezłomny, wielki polski inteligencie, ukazujący ten etos polskiej inteligencji przez wszystkie lata – tak zwracał się prezydent Andrzej Duda do Wildsteina w maju 2016 r. podczas aktu dekoracji Orderem Orła Białego.



Wildstein urodził się w 1952 roku w Olsztynie. W latach 70. studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był współpracownikiem KOR, podobnie jak jego przyjaciel, także student UJ Stanisław Pyjas, którego ciało znaleziono w maju 1977 roku, Wildstein organizował protesty wobec jego śmierci, o którą obwiniano władze PRL – przez lata dążył też do ujawnienia kulis tej sprawy.



W 1977 roku był współzałożycielem krakowskiego Studenckiego Komitetu Solidarności. O losach Stanisława Pyjasa, Bronisława Wildsteina i Lesława Maleszki powstał film dokumentalny „Trzech kumpli”, nawiązuje do nich także film fabularny „Gry uliczne”.



W latach 80. wyjechał do Francji, gdzie był m.in. korespondentem Radia Wolna Europa. Na początku lat 90. został szefem publicznego Radia Kraków. W latach 1994-96 był sekretarzem redakcji „Życia Warszawy”. Następnie przeniósł się do dziennika „Życie”, gdzie do 1997 roku był zastępcą naczelnego.



W 2001 roku doprowadził do ujawnienia tajnego współpracownika SB o kryptonimie „Ketman” – pracującego wtedy w „Gazecie Wyborczej” Lesława Maleszki, denuncjującego działania SKS – swego przyjaciela ze studiów.

źródło: pap

Wildstein współpracował z tygodnikiem „Wprost”, był felietonistą miesięcznika „Nowe Państwo” oraz publicystą „Rzeczpospolitej”. W maju 2006 roku Wildstein został wybrany na prezesa zarządu TVP. Podczas jego prezesury TVP3 zaczęło proces przekształcania w TVP Info. Z funkcji prezesa został odwołany w lutym 2007 roku. W 2007 roku wrócił do redakcji „Rzeczpospolitej” w roli komentatora.Od 2008 roku w TVP prowadził program „Cienie PRL-u”, a w latach 2008-2010 program „Bronisław Wildstein przedstawia”. Publikował w tygodniku „Do Rzeczy”. Był publicystą W Sieci” oraz redaktorem naczelnym Telewizji Republika. Dziennikarz został powołany 4 czerwca 2018 r. do Kapituły Orderu Orła Białego.Obecnie Wildstein jest jednym z prowadzących program „O co chodzi”, emitowany w TVP Info.