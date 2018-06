Polska dominacja rynku gier. „Cyberpunk 2077” i „Dying Light 2” debiutują na E3

Aż dwa polskie megadebiuty na E3 – największych targach rozrywki elektronicznej na świecie. Swoje flagowe projekty zaprezentowały Techland i CD Project RED. Ogromne zainteresowanie wzbudza zwłaszcza produkcja tego drugiego dewelopera – gra „Cyberpunk 2077”, która jest tworzona jest od ponad pięciu lat.

Polskie studio deweloperskie CD Project RED w trakcie odbywających się w Los Angeles targów E3 (Electronic Entertainment Expo – dop. red.), zaprezentował długo wyczekiwany trailer swojej superprodukcji „Cyberpunk 2077”. Gra powstaje od przeszło pięciu lat – pierwszy trailer tzw. teaser firma pokazała w 2013 r. – w świecie gier to całe pokolenia.



Tym razem, jak podkreślał komunikat widoczny na początku filmiku, trailer wykorzystuje silnik gry, co oznacza, że jeden z kluczowych komponentów gry jest już mniej lub więcej skończony.



Cisza po sukcesie „Wiedźmina 3”



Zapowiedź została zaprezentowana na konferencji prasowej firmy „Microsoft” i wzbudziła bardzo żywiołowe reakcje zgromadzonej publiki. Sam filmik zawierał dodatkowo ukrytą wiadomość, która szybko została rozszyfrowana przez rozgorączkowanych fanów, a zawierała oświadczenie firmy tłumaczące długi okres ciszy wokół projektu.



Studio przez ostatnie lata koncentrowało się na grze „Wiedźmin 3”, która osiągnęła ogromny sukces komercyjny, i nie miała środków by projekt „Cyberpunk 2077” rozwijać w sposób, gwarantujący najwyższą światową jakość.



Studio nie może sobie pozwolić, by gra oparta na słynnym systemie RPG „Cyberpunk 2020” i współtworzona z jego autorem Mike’iem Pondsmithem została wypuszczona na rynek z jakimikolwiek błędami czy nieścisłościami w kanonie, na które od razu rzuciliby się fani dystopijnego świata. Stąd duża ostrożność i wyjątkowo długi proces deweloperski.





Trailer pokazuje jedną ze sztampowych lokacji świata stworzonego przez Pondsmitha – Night City – w którym ma się rozgrywać fabuła gry. Jak przekazują w ukrytym komunikacie autorzy, trailer pokazuje „naszą wizję Cyberpunka, alternatywną wizję przyszłości, w której Ameryka jest w rozpadzie”.



Autorzy podkreślają również, że gra będzie pozbawiona znienawidzonego przez graczy mechanizmu mikrotransakcji.



Parkour i zombiaki



Drugim polskim debiutem na targach E3 była kontynuacja wielkiego przeboju studia Techland – Dying Light 2. Wydana na początku 2015 r. pierwsza część gry zebrała przychylne opinie recenzentów i biła rekordy popularności, pokonując w rankingach rywali wydanych przez światowych gigantów – Activision i Rockstar Games.



Po pół roku sprzedaży Techland ogłosił, że sprzedał ponad 5 mln jednostek gry. Dodatkowo żywotność gry przedłużano paczkami DLC, które sukcesywnie uaktualniały grę i dodawały do niej nowe elementy.



Teraz przyszedł czas na kolejną część „Dying Light” i by zapewnić sobie sukces, deweloper sięgnął po najlepszych specjalistów. Przy projekcie pracuje m.in. : Chris Avellone, scenarzysta znany z takich kultowych produkcji, jak „Fallout ”2, „Planescape Torment” czy „Fallout: New Vegas”. Techland położył nacisk na wybory, przed którymi stawać będzie gracz, i które dynamicznie wpływać będą na wygląd i funkcjonowanie całego świata gry.



W grze powraca survivalowy mechanizm „dzień-noc”, walki z hordami zombie i możliwość pokonywania lokacji dzięki umiejętnościom „parkour”.

