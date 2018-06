Nocny rajd po Warszawie. Złodzieje zatrzymani pod Jabłonną

W niedzielę w nocy załoga komisariatu na Bemowie została powiadomiona o kradzieży samochodu marki Toyota. Wezwany patrol szybko namierzył oddalający się z dużą prędkością pojazd i podjął pościg, który zakończył się w podwarszawskiej Jabłonnie.

Po zgłoszeniu kradzieży toyoty policjanci z komisariatu policji na Bemowie wraz ze stołecznymi i bielańskimi funkcjonariuszami drogówki podjęli pościg za mężczyznami uciekającymi dwoma pojazdami: skradzioną toyotą oraz oplem, którym złodzieje przyjechali po swój łup.



Uciekinierzy nie reagowali na sygnały świetlne i dźwiękowe funkcjonariuszy nakazujące zatrzymanie pojazdów. Dynamiczny pościg zakończył się w Jabłonnie. 22-letni Piotr F. i 22-letni Mateusz G. zostali zatrzymani.



Podejrzani usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem do samochodu. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



Odzyskany przez policjantów pojazd wrócił już do właściciela.

(fot. policja.pl)