Premier Morawiecki: Patrzymy na potrzeby rozwojowe Polski powiatowej

– Polska to nie tylko te wielkie metropolie i arterie komunikacyjne między nimi, ale patrzymy też na małe gminy, aby one miały dużo lepszy dostęp komunikacyjny. W tym roku już przeznaczyliśmy bezprecedensową kwotę 1 mld 300 mln zł – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął w poniedziałek w Warszawie udział w odprawie z wojewodami. Spotkanie poświęcono programowi rozwoju dróg lokalnych.

Jak poinformował premier, rząd w tym roku przeznaczy 1,3 mld zł na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych. To o 500 mln zł więcej niż planowano. Dodał, że wojewodowie mają szczególne zadanie – patrzenie na mapę dróg i łączenie ich w ciągi komunikacyjne.



Samorządy miały czas do 15 kwietnia br. na składanie wniosków o dotację z nowego Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.



– W tym roku przeznaczamy – już przeznaczyliśmy, dzisiejszy dzień ma to właśnie potwierdzić - bezprecedensową kwotę na budowę, remonty dróg lokalnych. To jest kwota 1 mld 300 mln zł. Z tą ostatnią transzą – dużą, niespodziewaną pozytywną niespodzianką dla mieszkańców powiatów gmin, czyli 500 mln zł – mówił premier podczas odprawy z wojewodami, poświęconej programowi rozwoju dróg lokalnych.



Premier podkreślił, że wojewodowie mają szczególne zadanie, „patrzenia niejako z lotu ptaka na mapę dróg i łączenia pomiędzy sobą w strategiczny sposób ciągów komunikacyjnych”.





„Patrzymy na potrzeby rozwojowe właśnie Polski powiatowej”



– Jak rozmawiamy z mieszkańcami, to przede wszystkim oczekują realizacji poszczególnych projektów, w tym przypadku konkretnej realizacji projektów drogowych. Projektów, remontów dróg, budowy dróg. I to, że państwo wojewodowie się tak świetnie spisaliście, że w ciągu praktycznie kilku tygodni wykonaliście tę pracę zbierania wszystkich wniosków, analizy, oceny, oceny potrzeb i że mieliście na uwadze w szczególności te gminy, te powiaty, które nigdy nie dostały wcześniej środków na remonty, na budowę dróg (...) – za to chciałem szczególne podziękować. Za sprawną pracę, która na pewno przełoży się na wyższą jakość życia obywateli, na komfort, na bezpieczeństwo, na niższe emisje substancji szkodliwych – tłumaczył szef rządu.



Jak mówił, „Polska to nie tylko wielkie metropolie i arterie komunikacyjne pomiędzy nimi (...) my patrzymy na potrzeby rozwojowe właśnie Polski powiatowej – nazwijmy ją tak umownie – również z punktu widzenia doprowadzenia ciągów komunikacyjnych do tych dużych dróg ekspresowych, autostrad, do dróg krajowych – w taki sposób utworzy się jakby całościowy system, gdzie te małe gminy (...) do tej pory często zaniedbywane, zapomniane, będą miały dużo lepszy dostęp do środków komunikacji publicznej, do inwestycji, w związku z tym do szans rozwojowych – powiedział.





Fundusz Dróg Lokalnych zmieni cywilizacyjnie panoramę drogową Polski



– Fundusz Dróg Lokalnych, w wysokości 5 mld zł, zmieni cywilizacyjnie panoramę drogową Polski – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z wojewodami.



Premier mówił o rządowej zapowiedzi utworzenia jesienią Funduszu Dróg Lokalnych. – Planujemy jesienią utworzyć fundusz i utworzymy ten fundusz, bo dla nas kluczowa jest wiarygodność – podkreślał. Zapowiedział, że Fundusz Dróg Lokalnych da możliwość „budowy dróg w cyklach 2-3 letnich”, bo istniejąca dotąd konieczność zamykania remontów dróg w ciągu jednego roku była „znaczącym utrudnieniem”.



– To będzie fundusz bezprecedensowy, około 5 mld zł, to 6-7 razy więcej niż w czasach naszych poprzedników było przeznaczane na budowy dróg – mówił Morawiecki. Dodał, że będzie to ważne zwłaszcza dla tych powiatów i gmin, które do tej pory nie miały możliwości udziału w programie remontów i budowy dróg.



– Ten fundusz będzie bardzo potrzebny i cywilizacyjnie zmieni na pewno w ciągu najbliższych paru lat panoramę drogową, dojazdową, infrastrukturalną w taki sposób, by Polska była jedna – zaznaczył premier. – To będzie bardzo ważny impuls rozwoju gospodarczego – przekonywał. Program ten, dodał Morawiecki, będzie realizowany ze wsparciem wojewodów, którym rząd dziękował za przygotowanie go.





„Wojewodowie wywiązali się z zadania”



Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wojewodowie wywiązali się ze swojego zadania znakomicie.



– 500 mln zł wkładu ze strony państwa na kolejną transzę inwestycji – na Fundusz Dróg Lokalnych. Zostały konkursy przeprowadzone w poszczególnych województwach, sprawnie. Do 15 kwietnia samorządowcy mogli aplikować o te środki. To jest kolejna transza. Pierwsza transza, która popłynęła ze strony rządu, to była kwota 800 mln zł, plus wkład własny samorządów. Te pieniądze dodatkowe, które znalazły się wskutek oczekiwań i próśb samorządowców kierowanych do pana premiera ze strony wojewodów - to jest kwota 500 mln zł – powiedział Brudziński.





Kwieciński: Z nowych inwestycji drogowych skorzysta m.in. 330 gmin oraz 70 powiatów



– Dzięki wsparciu rządu będziemy mieli 350 km nowych albo zmodernizowanych dróg gminnych oraz 211 km dróg powiatowych – powiedział szef MIiR Jerzy Kwieciński. Dodał, że z tych inwestycji skorzysta 330 gmin, 70 powiatów oraz 21 miast na prawach powiatów.



Kwieciński zwrócił uwagę, że efekty tych inwestycji będą „widoczne przede wszystkim w naszych małych społecznościach”. – Podniesiemy jakość życia w naszym kraju, również będziemy mogli dzięki temu polepszyć funkcjonowanie lokalnej gospodarki, bo w wielu przypadkach te drogi będą służyły nowym inwestycjom naszych firm – dodał.



– Te wszystkie inwestycje są rozproszone na terenie całego kraju – wskazał. – Możemy śmiało powiedzieć (...) realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju naszego kraju – podkreślił.



Zwrócił uwagę, że wśród tych samorządów są takie, które po raz pierwszy dostały dotację na tego typu zadania inwestycyjne. Zapowiedział, że kolejny duży program dla dróg samorządowych będzie przygotowywany jesienią.



Kwieciński przypomniał, że rząd uruchomił też program wsparcia na inwestycje mostowe dla samorządów. – Chcemy wspierać nie tylko modernizację, tak jak to było do tej pory, ale również budowę nowych mostów – dodał.





