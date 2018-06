Polskie Termopile. 324 lata temu miała miejsce bitwa pod Hodowem

324 lata temu miała miejsce bitwa pomiędzy wojskami polskimi a tatarskimi pod Hodowem. Ze względu na olbrzymią dysproporcję wojsk, 400 Polaków w tym 100 husarzy na 40 000 wojsk tureckich, bitwa nazywana jest „polskimi Termopilami”.

Według historyków w skład polskich sił wchodziły roty pancerne i husarskie, między innymi rota husarska króla Jana III Sobieskiego i husarze roty koronnej marszałka Józefa Lubomirskiego. W skład armii nieprzyjaciela wchodzili głównie Tatarzy krymscy w liczbie około 40 tys. Do pierwszego starcia doszło na polach pod wsią Hodów, gdzie polska husaria zaatakowała tatarską straż przednią, rozganiając około 600 koni wroga.



Atakowanie głównych sił nieprzyjaciela nie miało sensu ze względu na jego przygniatającą przewagę, dlatego też polskie wojska wycofały się do wsi Hodów, tam Polacy zeszli z koni i przeszli do obrony. Tatarzy po wielu godzinach, nie potrafiąc przełamać obrony, zażądali od polskich dowódców kapitulacji, na co ci się nie zgodzili. Ze względu na poniesione straty po kolejnych godzinach bezowocnych ataków siły tatarskie wycofały się do Kamieńca Podolskiego. Dzięki skutecznej obronie powstrzymany został dalszy najazd tatarski.



Bitwę pod Hodowem upamiętnił w swoim utworze „Winged Hussars” zespół Sabaton, który od lat jest zafascynowany polską historią.