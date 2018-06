Przymusowe lądowanie w Pyrzowicach. Zderzenie z ptakiem podczas lotu do Gruzji

Ok. 6.20 przymusowo lądował samolot linii WizzAir lecący z lotniska Katowice-Pyrzowice do gruzińskiego Kutaisi. Samolot zawrócił na lotnisko w kilka minut po starcie. Nikomu ze 157 osób na pokładzie nic się nie stało.

– Kilka minut po starcie pilot poczuł uderzenie w samolot. Po szybkiej analizie stwierdził, że był to najprawdopodobniej ptak, i podjął decyzję o powrocie na lotnisko w Pyrzowicach. Samolot wylądował bezpiecznie, nikt nie ucierpiał – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Cezary Orzech, rzecznik prasowy górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.



– Pilot natychmiast zareagował i na wysokości Tarnowskich Gór samolot zawrócił do Pyrzowic. W tej chwili przeprowadzany jest przegląd maszyny. Najprawdopodobniej uszkodzony został jeden z silników – dodał Orzech.



Przewoźnik Wizz Air zadecydował, że wyśle dodatkowy samolot z Budapesztu, aby cały grafik lotów nie został zakłócony. Samolot do Kutaisi ponownie wystartował o 11.30. W tym czasie pasażerowie oczekiwali na lotnisku.

