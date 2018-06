Ostra wymiana zdań na linii Trump - Merkel. „Następnym razem nie damy się oszukać”

Donald Trump ponownie zaatakował Niemcy, przypominając, że nie wywiązują się z uzgodnionego poziomu wydatków na obronność. Z kolei kanclerz Angela Merkel w telewizji publicznej ostrzegła amerykańskiego prezydenta, że Niemcy nie dadzą się wciąż wodzić za nos.

– Następnym razem nie damy się oszukać – powiedziała Angela Merkel i dodała, że Europa przygotowała odpowiedź na wprowadzone przez amerykańskiego prezydenta cła na niemieckie samochody, stal i aluminium. W odpowiedzi Donald Trump napisał na Twitterze, że wymiana handlowa korzystna tylko dla jednej strony nie jest wolnym handlem, lecz głupotą. „Jako prezydent Stanów Zjednoczonych nie będę tego tolerował” – oświadczył Trump. Odnosząc się do Niemiec, ponownie zaatakował Berlin za unikanie wydatków na obronność. „Ameryka ochrania Europę, i to jest dobre, ale Niemcy wydają tylko jeden procent PKB na obronność, a my 4 procent. To nie ma sensu. Nadchodzi zmiana!” – napisał Donald Trump.



Szczyt grupy G7 w Kanadzie zakończył się porażką. Doszło do rozdźwięku między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi sześcioma krajami. Prezydent Donald Trump w ostatniej chwili wycofał swój podpis spod końcowego komunikatu.

