Walka z ośmiornicą VAT-owską trwa. CBA zatrzymało trzech cudzoziemców

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby – obcokrajowców – podejrzewanych o wyłudzenia podatku VAT. Zatrzymań dokonano w Wólce Kosowskiej w ramach prowadzonego od dłuższego czasu śledztwa.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej CBA powiedział, że agenci CBA z delegatury w Łodzi zatrzymali trzy osoby pochodzenia tureckiego pracujące w Wólce Kosowskiej. Mieli oni wystawić fikcyjne faktury na ponad 160 mln zł, co oznacza uszczuplenie podatku VAT na kwotę ponad 30 mln zł – podał.



Śledztwo trwa już od dłuższego czasu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. W sprawie jest do tej pory ok. 40 podejrzanych – dodał Brodowski.

