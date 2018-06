Kraków: Wysokie nagrody dla wiceprezydentów miasta. Nie wiadomo... za co

W 2017 r. na nagrody dla pracowników Urzędu Miasta Krakowa przeznaczono niemal 17 mln zł. Najwięcej, bo ponad 127 tys. zł, otrzymali wiceprezydenci miasta. Nie wiadomo jednak, za co dokładnie przyznano im tak wysokie premie.

Jak podaje „Dziennik Polski”, w sumie w ubiegłym roku na nagrody dla pracowników urzędu miasta przeznaczono 16,7 mln zł. Katarzyna Król, Andrzej Kulig i Tadeusz Trzmiel dostali 32 100 zł, a Elżbieta Koterba 31 100 zł. Za pracę w pierwszym kwartale tego roku zastępcy prezydenta Majchrowskiego otrzymali po 9 tys. zł.



Biuro prasowe magistratu wyjaśnia, że „urzędnicy nie otrzymują premii, więc nagroda jest jedynym narzędziem, jaki ma pracodawca, by motywować pracowników”. „Prezydent miasta Krakowa, przyznając nagrodę kwartalną dla wiceprezydentów, bierze pod uwagę, że są to osoby pełniące funkcje, które wymagają pełnej dyspozycyjności siedem dni w tygodniu, odpowiedzialne za ogromne środki budżetowe, wykonujące obowiązki niejednokrotnie wykraczające poza codzienne nadzorowanie pracy swojego pionu, od których wymaga się także inicjatywy i podejmowania nieszablonowych działań dotyczących zarządzania miastem w poszczególnych obszarach” – podało biuro.

Urząd nie wyjaśnia, za co konkretnie wiceprezydenci otrzymali tak duże wynagrodzenie. Krakowscy radni mają zastrzeżenia do ich wysokości, przypominając społeczne niezadowolenie, z którym spotkały się premie przyznane członkom rządu przez Beatę Szydło. – Decyzję prezesa PiS w sprawie oddawania nagród prezydent ocenił jako populistyczną i nie będzie takich działań powielał w stosunku do swoich podwładnych – stwierdziła Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.



– W przypadku nagród w urzędzie uzasadnienie przedstawiono w mało przekonujący sposób – komentuje radny Andrzej Hawranek, szef klubu PO w Radzie Miasta Krakowa.

– Jednakowa wysokość nagród może wzbudzać zdziwienie. A nie wszyscy są jednakowo dobrzy – dodaje radny Hawranek. Włodzimierz Pietrus, szef klubu PiS w RMK, przyznaje, że kwota na ubiegłoroczne nagrody jest wysoka. Jak twierdzi Pietrus, „trudno znaleźć też uzasadnienie dla tego, że wiceprezydenci są jednakowo nagradzani. Można to odebrać, że wszyscy po równo spełniają oczekiwania prezydenta. Ale trudno sobie wyobrazić, że tak jest?”.