Karczewski: Nie chcę składać deklaracji w sprawie referendum konsultacyjnego

– Nie chcę składać deklaracji dotyczących referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji (...), nie znam jeszcze pytań, które zostaną w nim postawione – powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jednocześnie zapewnił, że „bardzo szanujemy ten pomysł i to przedsięwzięcie”.

Karczewski był pytany w poniedziałek w Radiu ZET, czy prezydent Andrzej Duda zgodzi się na obniżkę pensji Prezydium Senatu. Marszałek skierował pismo w tej sprawie do prezydenta, po tym jak Senat przyjął bez poprawek ustawę o obniżce parlamentarzystom uposażeń o 20 proc.



Marszałek zaznaczył, że prezydent nie mówił tego w formie „deklaracji tak daleko idącej”, ale „powiedział, że to zrobi, podpisując tę ustawę”. – Też nie mogliśmy dopuścić do sytuacji takiej, w której prezydium ma obniżkę pensji, a senatorowie jeszcze nie. Równolegle to zostanie zastosowane – wyjaśnił.



Pytany, czy „w zamian za to” Senat wyrazi zgodę na przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji RP, Karczewski podkreślił, że „takich targów” nigdy nie prowadził i nie będzie prowadził.



– Nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji – powiedział marszałek. Zaznaczył, że jeszcze nie zna pytań, które zostaną postawione w referendum. – Mnie od początku nie podobał się termin, bo jednak nie jest najlepszy, ale będziemy podejmować decyzje – dodał.

Na uwagę, że decyzja w tej sprawie należy do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, Karczewski odpowiedział: „to jest nasza decyzja”. – Oczywiście prezes jest bardzo ważnym politykiem, najważniejszym w naszym obozie politykiem, natomiast będziemy rozmawiać, dyskutować, debatować, zastanawiać się – podkreślił.

Marszałek pytany, czy weźmie udział w referendum, jeśli się odbędzie, odpowiedział twierdząco. Podkreślił, że debata wokół konstytucji jest „bardzo potrzebna i konieczna”. – Bardzo szanujemy ten pomysł i to przedsięwzięcie – zapewnił. Jego zdaniem konstytucja „jest źródłem wielu konfliktów politycznych, zupełnie niepotrzebnych”.



Referendum konsultacyjne



Podczas uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 maja” prezydent zapowiedział, że złoży w Senacie wniosek, by referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji odbyło się 10 i 11 listopada. Prezydent zaapelował o obecność na tym głosowaniu, „w którym wszyscy Polacy będą mogli wypowiedzieć się co do swojej wizji przyszłego ustroju Polski”.



W maju ubiegłego roku również prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że w konstytucji konieczne są zmiany. Prezes PiS wypowiadał się jednak krytycznie o pomyśle przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w Święto Niepodległości. O swoich wątpliwościach dotyczących terminu referendum wielokrotnie wypowiadał się również marszałek Senatu.



Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu.