2 miliardy funtów. Abramowicz odrzucił ofertę najbogatszego Brytyjczyka

Właściciel zespołu piłkarskiego Chelsea FC – rosyjski miliarder Roman Abramowicz – odrzucił ofertę kupna londyńskiego zespołu złożoną mu przez najbogatszego Brytyjczyka Jima Ratcliffa. Jak donoszą angielskie media, oferta opiewała na kwotę 2 miliardów funtów.

Rosyjski oligarcha ma ostatnio kłopoty z wjazdem na terytorium Wielkiej Brytanii. W maju straciła ważność wiza miliardera, który na Wyspach uznawany jest za stronnika rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Po zamachu na Siergieja Skripala i związaną z tym atakiem napiętą sytuacją polityczną na linii Moskwa - Londyn brytyjski Home Office nie śpieszył się z wydaniem odpowiednich pozwoleń Abramowiczowi. Uniemożliwiło to Rosjaninowi oglądanie meczu finałowego Pucharu Anglii, w którym jego Chelsea mierzyła się z Manchesterem United.



Rozwścieczony trudnościami administracyjnymi oligarcha zwrócił się o przyznanie mu obywatelstwa izraelskiego, które miał otrzymać jeszcze pod koniec maja. Wstrzymał też plany wartej 1 miliard funtów kompleksowej przebudowy stadionu Stamford Bridge. Tę okazję postanowił wykorzystać brytyjski miliarder Jim Ratcliff.



Właściciel międzynarodowego koncernu Ineos – działającego w branżach chemicznej i petrochemicznej – postanowił wyłożyć ok. 2 miliardy funtów, by skusić Rosjanina do sprzedaży. Były gubernator Czukotki, pomimo rosnącego konfliktu z brytyjskimi władzami, miał zgodnie z informacjami działu sportowego dailymail.co.uk odrzucić ofertę. Klub w piątek poinformował, że nie będzie komentować spekulacji, podkreślając jednocześnie, że „Abramowicz pozostaje zaangażowany w klub, którego właścicielem jest od 15 lat”.

źródło: dailymail.co.uk, espnfc.com

Roman Abramowicz zakupił Chelsea FC w 2003 roku za ok. 140 milionów funtów, wykładając dodatkowo ok. 80 milionów na długi londyńskiego klubu. Przez 15 lat praktycznie cały czas wkładał dodatkowe pieniądze w klub, odnawiając jego infrastrukturę, kupując piłkarskie gwiazdy do pierwszego zespołu. Jego pieniądze przemieniły klub środka tabeli angielskiego Premiership w europejską potęgę.W zeszłym miesiącu „The Sunday Times” oszacował fortunę Abramowicza na ok. 9,3 miliarda funtów. W tym samym rankingu, choć o wiele wyżej, znalazł się Jim Ratcliff. Przedsiębiorca, który w miniony weekend uhonorowany został tytułem szlacheckim, został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii z majątkiem przekraczającym 21 miliardów funtów.