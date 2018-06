Partia Razem, Inicjatywa Polska i WMW zawiązały koalicję w stolicy. Wspólnym kandydatem Jan Śpiewak

Partia Razem, Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej i stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa Jana Śpiewaka porozumiały się co do wspólnego startu w wyborach w Warszawie; ich kandydatem na prezydenta stolicy będzie Jan Śpiewak – dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do uczestników negocjacji.

Jak wynika z informacji PAP, już w nadchodzącym tygodniu trzy organizacje mają ogłosić zawarte przez siebie porozumienie programowe. Wystosują też zaproszenie do współpracy do innych ruchów miejskich - w tym organizacji z koalicji skupionej wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.



Wciąż trwają także rozmowy na temat ewentualnego przyłączenia się do koalicji Partii Zieloni. Wśród głównych filarów wspólnego programu Razem, Inicjatywy Polska i Wolnego Miasta Warszawa znajdą się m.in. rozwój usług publicznych i zieleni miejskiej, walka z korupcją oraz obniżanie kosztów życia w stolicy. Częścią programu będzie także wniesiona przez stowarzyszenie Śpiewaka koncepcja utworzenia wokół Pałacu Kultury i Nauki na warszawskim placu Defilad Warszawskiego Parku Centralnego.



Ogłoszenie oficjalnej decyzji o starcie i wystawieniu lidera WMW na prezydenta stolicy planowane jest z kolei późniejszym latem, po zakończeniu piłkarskich mistrzostw świata.



Śpiewak - radny z warszawskiego Śródmieścia i b. lider MJN znany z zaangażowania m.in. w nagłaśnianie i krytykę afery reprywatyzacyjnej - kilkakrotnie już deklarował chęć startu w najbliższych wyborach na prezydenta stolicy. Jego poparcie - oprócz Partii Razem i Inicjatywy Polska - brał też pod uwagę m.in. ruch Kukiz'15.

źródło: pap

Ugrupowanie Pawła Kukiza jest jednak podzielone w sprawie formuły startu w warszawskich wyborach; o ile sympatię do Śpiewaka i gotowość poparcia go deklarował sam Kukiz, o tyle znaczna część polityków jego ruchu chce wystawić własnego kandydata na prezydenta stolicy.Według nieoficjalnych informacji PAP największe poparcie w klubie Kukiza uzyskała w ubiegłotygodniowym nieformalnym głosowaniu kandydatura Marka Jakubiaka.Do tej pory swoje kandydatury na stanowisko prezydenta Warszawy ogłosili Patryk Jaki (z poparciem Zjednoczonej Prawicy), Rafał Trzaskowski (z poparciem PO i Nowoczesnej), Jakub Stefaniak (z poparciem PSL), b. polityk Platformy Obywatelskiej i b. wiceprezydent miasta (odpowiedzialny m.in. za inwestycje) Jacek Wojciechowicz, a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz.