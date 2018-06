Malta także nie przyjęła statku z migrantami. Ponad 600 osób na pokładzie

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył, że Malta odmówiła udzielenia pomocy humanitarnej statkowi z ponad 600 migrantami, o którego przyjęcie w jej porcie zwróciło się włoskie MSW. Wcześniej strona włoska odmówiła wpuszczenia jednostki do swego portu.

Na pokładzie statku „Aquarius” organizacji „SOS Mediterranee” z personelem „Lekarzy bez Granic” jest 629 migrantów, uratowanych w czasie 6 operacji na Morzu Śródziemnym. Wśród nich jest 123 nieletnich, 11 dzieci i 7 kobiet w ciąży.



Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini ogłosił w niedzielę, że jego rząd „zaczyna mówić nie przemytowi” migrantów. Tak uzasadnił swą decyzję o odmowie przyjęcia statku organizacji pozarządowej z 629 migrantami. Następnie oświadczenie wydał premier Giuseppe Conte. Podkreślił w nim, że zwrócił się do szefa rządu Malty Josepha Muscata z prośbą o to, by „wziął na siebie przynajmniej udzielenie pomocy humanitarnej” osobom potrzebującym ze statku „Aquarius”.



„Muscat, choć rozumie sytuację, nie zapewnił żadnej operacji, nawet humanitarnej. Po raz kolejny potwierdza się brak gotowości Malty, a zatem Europy, do interwencji i wzięcia na siebie odpowiedzialności w obliczu kryzysowej sytuacji” – stwierdził szef włoskiego rządu.



Poinformował, że w kierunku statku z migrantami strona włoska wysłała dwie łodzie patrolowe z lekarzami gotowymi udzielić pomocy tym, którzy jej potrzebują.

źródło: pap

Premier Conte dodał, że „Włochy są całkowicie osamotnione” wobec kryzysu migracyjnego. „Problem ten przedstawiłem także podczas szczytu G7 wszystkim partnerom europejskim” – powiedział.Conte podkreślił, że wskazywał, iż należy wspólnie reagować na fale migracyjne, podejmując także inicjatywy mające na celu ich zapobieganie. „Rozporządzenie z Dublina musi zostać radykalnie zmienione” – oświadczył premier, odnosząc się do konwencji dotyczącej warunków przyznawania azylu.Sprawa statku „Aquarius” była tematem posiedzenia rządu włoskiego w niedzielę wieczorem. Nadal nie wiadomo, do którego portu zawinie ta jednostka.