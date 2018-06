Opole: Celińska i Kowalska wśród laureatów Nagrody Telewizyjnej Jedynki

Stanisława Celińska, Katarzyna Kowalska i Małgorzata Ostrowska zostały wyróżnione Nagrodami Telewizyjnej Jedynki podczas niedzielnego koncertu „Od Opola do Opola” 55. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej.

Stanisława Celińska odbierając statuetkę, powiedziała: „Artyście zawsze towarzyszy trema, żeby nie wiem ile lat był na scenie. To jest takie wzruszające. Człowiek chciałby dać z siebie to, co zaplanował, a tu wszystko przeszkadza, najbardziej własne lęki. Pamiętam, kiedy stanęłam na tej scenie w 1969 r. - miałam to samo wzruszenie co teraz”.



Wanda Kwietniewska z zespołu Wanda i Banda dostała statuetkę Telewizyjnej Jedynki jako wyraz uznania za 35 lat pracy artystycznej.



„Pierwszy raz w Opolu byłam w 1979 lub 1980 r. z chórem Vist, w którym śpiewałam razem z Małgosią Ostrowską i Grześkiem Stróżniakiem. Wtedy śpiewaliśmy w premierach piosenkę pt. „Dziwny film”. Na koncert taki jak dzisiaj, Od Opola do Opola, pierwszy raz przyjechałam w 1983 r., z utworem „Hi-Fi”, który był już wtedy hitem” – powiedziała Kwietniewska.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

25-lecie pracy artystycznej podczas koncertu świętowała również uhonorowana Nagrodą Telewizyjnej Jedynki Katarzyna Kowalska. Odbierając statuetkę, mówiła: „Dziękuję wszystkim osobom, które współpracowały przez te ostatnie 25 lat ze mną, za dzielenie się swoim doświadczeniem, swoją wrażliwością. Bez nich by mnie tutaj na pewno nie było”.Nagrodami wyróżnieni zostali też: Kortez oraz Alicja Majewska, która zakończyła tę część koncertu, śpiewając wiązankę polskich melodii.Wydarzenie w reżyserii Konrada Smugi prowadzili: Tomasz Kammel, Andrzej Krzywy oraz Ifi Ude.W niedzielę odbył się również koncert przebojów stulecia pt. „Piosenka Ci nie da zapomnieć”.