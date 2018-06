Tarczyński: Nowoczesna to nowotwór demokracji, który trzeba demokratycznie wyciąć

– Pomyliła się i powiedziała prawdę – powiedział w programie „Bez retuszu” poseł PiS Dominik Tarczyński, komentując słowa przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer. – Nowoczesna to nowotwór demokracji, który trzeba demokratycznie wyciąć – dodał Tarczyński.

„Jeśli nic nie zrobimy, to 3 lipca część naszych sędziów będzie musiała odejść na przymusowe emerytury. Nie możemy sobie na to pozwolić” – powiedziała Katarzyna Lubnauer w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Przewodnicząca Nowoczesnej poparła w ten sposób apel organizacji pozarządowych o „zablokowanie niszczenia niezależnego Sądu Najwyższego przez Trybunał Sprawiedliwości”.



Słowa Katarzyny Lubnauer skomentował w programie „Bez retuszu” poseł PiS Dominik Tarczyński. Według polityka przewodnicząca Nowoczesnej mówiąc o „naszych sędziach”, „pomyliła się i powiedziała prawdę”. – Nowoczesna to nowotwór demokracji, który trzeba demokratycznie wyciąć – stwierdził Tarczyński.

