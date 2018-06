Między własnym rozsądkiem a kołem ratunkowym ABW, czyli sprawa posła Pięty [OPINIA]

Obok wykorzystywania nieodpartej żądzy ludzi do pieniądza, która skłaniała ich do podejmowania się profesji szpiegostwa, od niepamiętnych czasów seks był drugim motorem napędzającym szpiegowanie. Ze zniewalającej siły seksu, jako subtelnego i zarazem niezwykle skutecznego narzędzia, korzystały piękne, pociągające, a zarazem dwulicowe kobiety. Począwszy od owianej legendą Maty Hari, przez naszą polską Krystynę Skarbek, szpiegującą na rzecz Brytyjczyków podczas II wojny światowej, skończywszy na rudej piękności, rosyjskiej agentce Annie Chapman (jej prawdziwe nazwisko: Anna Kuszczenko), złapanej kilka lat temu w Nowym Jorku i wydalonej do ojczystego kraju, gdzie pod protektoratem Putina zrobiła karierę jako dziennikarka telewizyjna.

Poseł Stanisław Pięta, uprawiając seks z niejaką Izabelą Pek, robił to dla własnej przyjemności. Bo przecież nie dla własnego dobra. Ani też nikogo innego. Co więcej, nielegalne, bo pozamałżeńskie zaspokojenie chuci, musiało wpłynąć niekorzystnie na jego relacje z żoną, choć na razie nikt nie mówi o rozwodzie.



Kierujące nim w chwilach uniesienia emocjonalnego warstwy wyższych uczuć – jeśli takie nim też szarpały od środka – realizowane wszakże w cielesnej postaci, mocno nadwyrężyły jego ciekawie zapowiadającą się karierę polityczną, a być może doszczętnie ją zdruzgotały. Istotniejsze jest pytanie: z jakich powodów robiła to Izabela Pek?



Najgorszy wariant, gdyby robiła to dla kogoś trzeciego. Bo to by znaczyło, że usidliła posła Piętę, nawet nie dla własnych korzyści, żeby pomógł jej zatrudnić się w dobrej firmie za jeszcze lepsze pieniądze. Otóż nie. Ona chciała go wykorzystać, na czyjeś zlecenie. A może już wykorzystała. Tego nie wiemy. Nie znamy treści rozmów dwojga kochanków w hotelowych alkowach podczas tajemnych schadzek. Podobno teraz będzie próbowała ustalić to ABW, bo poseł Pięta posiadał zakazaną wiedzę.



Chodzi o specjalne informacje, które mógł posiąść jako członek sejmowej komisji ds. służb specjalnych i komisji do zbadania afery Amber Gold. Skąd ten kłopot? Dlaczego trzeba teraz wszystko dokładnie sprawdzić?

Należy wykluczyć, że ważne dla bezpieczeństwa państwa informacje wpadły w ręce ludzi do tego niepowołanych. I że nastąpiło to następującą drogą: pierwotne źródło: tajne dokumenty i takież informacje uzyskane przez posła Piętę podczas tajnych posiedzeń komisji lub w wyniku osobistej kwarantanny w jednej z tajnych kancelarii. Podczas rzekomo niewinnych igraszek i uniesień Izabela Pek wyciąga z posła Pięty (jak wysysa się smaczny koktajl ze szklanki przez słomkę) tajne wiadomości. Ta atrakcyjna niewiasta jest pierwszą osobą niepowołaną do tego, by takie informacje posiadać. Ale ona jest tylko stacją przekaźnikową. Adresatem ostatecznym, załóżmy hipotetycznie, zainteresowanym każdą tajną informacją jest tajna służba jakiegoś obcego państwa. Prawdę mówiąc, nie wierzę w taką wersję.

Ale moja wiara nie jest żadną rękojmią dla tajnych służb. Ich obowiązkiem jest zdobycie pewności, jak się rzeczy mają naprawdę. Ustalić, czy nie „wyciekły” jakieś ważne tajne informacje. Ocenić, jakie to poczyniło szkody i jakich przedsięwzięć ze strony służb wymaga ta sytuacja, aby uchronić przed zdemaskowaniem zagrożonych oficerów i ich tajnych współpracowników, trwające już operacje i tajne obiekty. A to wymaga wszechstronnego i głębokiego sprawdzenia Izabeli Pek.

Nie sądzę, aby była ona agentką obcych służb, zaś cennym „łupem” jej działalności szpiegowskiej miałby być poseł Stanisław Pięta. Jak powiadam, czasami cuda się zdarzają. Służby muszą to wyjaśnić. Nie byłoby żadnej sprawy ani skandalu obyczajowo-politycznego, gdyby służby wcześniej zrobiły to, co do nich należy.



Gdyby wszystkich parlamentarzystów (oczywiście osobno urzędników, ministrów, dyrektorów departamentów), którzy mają dostęp do informacji niejawnych, szkolono poważnie i dokładnie. Włącznie ze sprawdzianami. Wszyscy ci ludzie muszą mieć we krwi – po szczepionce zaaplikowanej im przez ABW – nawyki, jak należy chronić się przed sidłami, pułapkami i pozornie wyglądającymi niewinnie imprezami i rozmowami.



Za każdym razem i w każdej sytuacji, ilekroć zbliży się do nich ktoś, kogo nie znają, automatycznie musi im zapalać się lampka, nakazująca wzmocnienie uwagi i ostrożności.

Te nawyki winny być, co pewien czas, np. co pół roku, przypominane. Niezależnie od tego część najważniejszych osób w parlamencie, np. wszyscy przewodniczący komisji związanych ze sprawami bezpieczeństwa państwa i ich zastępcy, winni mieć stałą (niewidoczną!!!) ochronę kontrwywiadowczą, co powinno im być oficjalnie uświadomione. To nie znaczy, że ta ochrona ma zaglądać pod kołdrę i krępować ich prywatne życie.



Ale musi już np. wiedzieć o ewentualnych poważnych konfliktach między małżonkami, między rodzicami a dziećmi, szczególnie dorastającymi i dorosłymi. Bo ten rodzaj napięć i rozdźwięków rodzinnych jest wykorzystywany przez obce służby do fałszywego budowania więzi. Zaś prawdziwym celem jest uzyskanie pożądanych informacji, będących w posiadaniu osoby wdzięcznej za wyciągnięcie pomocnej dłoni.



Na takim motywie fałszywej troski i rzekomej przyjaźni Marian Zacharski zbudował relację z Williamem Holdenem Bellem w Ameryce. Stworzenie atmosfery przyjacielskiej pomocy pozwoliło mu za gotówkę polskiego wywiadu kupić setki stron tajnych, bezcennych dokumentów, związanych z obronnością. Ze smutkiem dodam, że w momencie rozwoju kwitnącego uczucia Stanisława Pięty do Izabeli Pek ABW nie rzuciła koła ratunkowego posłowi.



Ale ktoś powie i chyba słusznie: Czy chłopina nie miał własnego rozumu?