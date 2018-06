Opole: 2 miliony widzów podczas koncertu piosenki literackiej. „To była uczta dla serc”

Niedzielę jest trzecim i ostatnim dniem festiwalu w Opolu. – To jest największe święto polskiej piosenki. Ponad 4 miliony widzów w konkursie mundialowym, 3,5 miliona wczoraj w czasie pierwszego koncertu, 2 miliony w czasie koncertu piosenki literackiej i kabaretowej. To była uczta dla serc – mówił prezes TVP Jacek Kurski.

Prezes TVP skomentował także fakt, że wiele osób było początkowo sceptycznie nastawionych do łączenia mundialu z opolskim festiwalem. Zaznaczył, że wyniki oglądalności mówią o czymś innym.



– Jeżeli ma się i mecz, i festiwal w tym samym czasie, to co zrobić. Można było zrobić 2 dniowy festiwal, albo dać mecz na „jedynce”, a festiwal na „dwójce”, ale wtedy co - panie do jednego telewizora, a panowie do kuchni? – skomentował.



– Jedno i drugie, zarówno przeżywanie polskiej muzyki, jak i kibicowanie polskiej drużynie narodowej odwołuje się najwznioślejszych uczuć patriotycznych, tych wspólnotowych. Na tym nam zależy jako telewizji publicznej, aby łączyć Polaków w najważniejszych chwilach – mówił prezes TVP.



Ostatni dzień festiwalu rozpoczął koncert „Od Opola do Opola”. Zaśpiewali w nim m.in. Edyta Górniak, Margaret, Sarsa. Swoje 25-lecie pracy artystycznej świętowała Kasia Kowalska.



Podczas kolejnego koncertu usłyszymy przeboje stulecia: „Piosenka Ci nie da zapomnieć”. Wystąpią na nim artyści reprezentujący różne pokolenia i gatunki muzyczne. Na scenie zobaczymy m.in. Marka Piekarczyka, Małgorzatę Ostrowską i Ryszarda Rynkowskiego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp info, IAR

Nie zabraknie też piosenek Maryli Rodowicz, Perfectu i Hey. Koncert ma się zakończyć około 1 w nocy.