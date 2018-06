Groźny wypadek w Warszawskiej Szkole Filmowej. Szpada wbiła się w głowę kobiety

W Warszawskiej Szkole Filmowej w czasie próby doszło do groźnego wypadku. Szpada użyta podczas ćwiczeń wbiła się w głowę 40-letniej wykładowczyni. Ranna została przewieziona do szpitala. „Podjęliśmy wszelkie działania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku” – przekazała rzeczniczka uczelni Ewa Maria Szczepanowska w komunikacie przesłanym TVP Info.

Na miejsce wezwano również straż pożarną, która odcięła cześć szpady, by umożliwić bezpieczny transport poszkodowanej do szpitala.



– Do wypadku z użyciem broni białej doszło ok. godz. 1 w nocy z piątku na sobotę podczas próby teatralnej. Badamy okoliczności tego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info mł. asp. Antoni Rzeczkowski z Komendy Stołecznej Policji.



Szpada wbiła się na głębokość około 1 cm. Ranna kobieta w drodze do szpitala była nieprzytomna.



„Bezpośrednio po wypadku zapewniliśmy osobom obecnym podczas tego zdarzenia pomoc psychologa i prawnika. Podjęliśmy również wszelkie działania w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku, współpracując z odpowiednimi organami” – oświadczyła rzeczniczka uczelni, która nie chciała podać szczegółów zdarzenia.

#wieszwiecej Polub nas