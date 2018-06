Ostra krytyka premiera Kanady. „Był potulny i łagodny podczas naszych spotkań”

Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow oskarżył w niedzielę Ottawę o „polaryzujące” oświadczenia na temat polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Ostro skrytykował premiera Kanady Justina Trudeau.

Doradca prezydenta USA powiedział, że Donald Trump musiał się wycofać z oświadczenia końcowego G7, ponieważ Trudeau „zadał nam cios w plecy”. – (Trudeau) wystąpił na konferencji prasowej i powiedział, że USA obrażają. Powiedział, że Kanada musi stanąć w swojej obronie. Mówi, że to my jesteśmy problemem z (naszymi) taryfami celnymi – argumentował Kudlow w programie CNN. Tłumaczył, że w rzeczywistości to Kanada ma „ogromne taryfy celne”.





Oświadczył, że swoim wystąpieniem Trudeau „bardzo źle przysłużył się” G7. Kudlow zarzucił Trudeau „amatorszczyznę” i „niedojrzałość”. Oświadczył, że Trump negocjował w dobrej wierze komunikat końcowy G7, a kiedy wyjechał, premier Kanady skrytykował politykę USA. - To zdrada - oświadczył doradca ekonomiczny prezydenta Stanów Zjednoczonych.





Oskarżył też Trudeau o próbę podważenia pozycji prezydenta USA przed jego spotkaniem z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Powiedział, że prezydent „nie pozwoli kanadyjskiemu premierowi pomiatać sobą” w przededniu tego spotkania.





W sobotę Trudeau oświadczył m.in.: - Podkreśliłem w rozmowie z prezydentem (Trumpem - PAP), że Kanada nie przyjęła lekko nałożenia ceł przez USA (...), a przesłanka bezpieczeństwa narodowego ma w sobie coś „obraźliwego".Kanada podtrzymuje zamiar wprowadzenia ceł odwetowych od 1 lipca - dodał. Wypowiadając się na inny sporny temat, dotyczący renegocjacji układu NAFTA, Trudeau podkreślił, że Kanada nigdy nie zgodzi się na klauzulę wygaszającą w jakimkolwiek kształcie. Odniósł się w ten sposób bezpośrednio do wcześniejszej wypowiedzi Trumpa, że w tej kwestii nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk.





Rosja wróci do G7?





O pomyśle Trumpa zaproszenia Rosji z powrotem do grona G7 premier powiedział krótko: „Powiedziałem (prezydentowi Trumpowi) bardzo prosto, że nie jest to coś, czym jesteśmy w najmniejszym stopniu zainteresowani”. Trudeau został zaatakowany przez Trumpa w serii tweetów opublikowanych w sobotę wieczorem, gdy amerykański prezydent był już w drodze na spotkanie z północnokoreańskim przywódcą Kim Dzong Unem w Singapurze.





Trump w ostrych słowach odniósł się do oświadczenia Trudeau, który zapowiedział, że Ottawa nie odstąpi od zamiaru nałożenia na USA ceł odwetowych. „To nieuczciwe i słabe” - napisał Trump na Twitterze. „Premier Kanady Justin Trudeau był potulny i łagodny podczas naszych spotkań w ramach G7, a gdy tylko wyjechałem, zaraz powiedział, że cła na stal i aluminium, które zostały nałożone przez USA, »mają w sobie coś obraźliwego« i że nie wycofa się z ceł odwetowych” - napisał Trump na Twitterze.





Trump zaznaczył przy tym, że wydał polecenie delegacji amerykańskiej na szczyt w Charlevoix, aby pod żadnym pozorem nie poparła i nie podpisywała komunikatu końcowego uzgodnionego przez przywódców G7.