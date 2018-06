Prezydent USA wylądował w Singapurze przed historycznym szczytem z Kim Dzong Unem

Prezydencki samolot Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie wylądował w niedzielę w Singapurze, gdzie we wtorek ma się odbyć pierwszy w historii szczyt przywódców USA i Korei Płn. Głównym tematem ich rozmów ma być program atomowy Pjongjangu. Przywódca komunistycznej Korei przybył do Singapuru kilka godzin wcześniej.

Trump wylądował nieco wcześniej niż planowano, ok. godz. 20.20 czasu miejscowego (godz. 14.20 w Polsce), w bazie lotniczej Paya Lebar, gdzie przywitał go minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan. Po wyjściu z samolotu Trump nie wygłosił żadnej mowy, lecz wsiadł do swojej pancernej limuzyny, nazywanej „bestią”, i udał się w kierunku centrum miasta.



Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszy m.in. sekretarz stanu Mike Pompeo i doradca ds. bezpieczeństwa John Bolton. Według zapowiedzi Białego Domu amerykańska delegacja zatrzyma się w hotelu Shangri-La, niecały kilometr od hotelu St. Regis, gdzie przebywa Kim Dzong Un.



Kim przybył do Singapuru w niedzielę po południu na pokładzie samolotu należącego do państwowych chińskich linii Air China - jednej z trzech maszyn, które przyleciały tego dnia do Singapuru z Pjongjangu. Pozostałe dwie przywiozły prawdopodobnie członków północnokoreańskiej delegacji oraz upominki i zapasy żywności.

– Cały świat przygląda się historycznemu szczytowi pomiędzy KRLD a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a dzięki waszym szczerym wysiłkom (...) mogliśmy zakończyć przygotowania do historycznego szczytu – powiedział Kim podczas niedzielnego spotkania z premierem Singapuru Lee Hsien Loongiem w tamtejszym pałacu prezydenckim.



Na poniedziałek zaplanowano spotkanie Trumpa z Lee.



Wyczekiwany szczyt Trump-Kim rozpocznie się we wtorek o godz. 9.00 czasu lokalnego w luksusowym hotelu Capella na wyspie Sentosa w południowej części Singapuru. Obaj przywódcy będą poszukiwać porozumienia w sprawie likwidacji północnokoreańskiego arsenału nuklearnego. Kim może żądać w zamian rozluźnienia sankcji gospodarczych oraz gwarancji bezpieczeństwa dla swojego reżimu.

źródło: PAP, IAR

Według anonimowego źródła agencji Reutera, zaangażowanego w organizację szczytu, delegacja z Korei Północnej opuści Singapur we wtorek o godz. 14.00.